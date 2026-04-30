Te-ai visat vreodată intrând în dressingul fabulos al lui Carrie Bradshaw, printre zecile de cutii de pantofi Manolo Blahnik? Ei bine, visul acesta este acum un pic mai aproape de realitate. Peste 500 de obiecte de recuzită din serialul „And Just Like That” sunt scoase la licitație, de la haine de designer și pantofi stiletto până la piese de mobilier kitsch și suveniruri… de la moartea lui Big.

Garderoba visurilor tale, la un click distanță

Să începem cu piesa de rezistență pentru orice fashionistă: cutiile de pantofi. Un set de 27 de cutii goale de la branduri precum Manolo Blahnik, Louis Vuitton, Valentino, Prada și Fendi poate fi al tău pentru aproximativ 250 de dolari. E drept că pantofii nu sunt incluși (multe cutii vin, totuși, cu fotografii Polaroid ale pantofilor lipsă), dar imaginează-ți cum ar arăta în dressingul tău!

Și dacă garderoba lui Carrie nu este disponibilă, poți licita pentru piese purtate de celelalte personaje. Ce zici de o ținută a Mirandei Hobbes, compusă dintr-un palton vintage Issey Miyake și o fustă Celine? Sau poate te atrage mai mult haina în carouri albastre semnată Prada, din colecția de bărbați primăvară 2023, purtată de Charlotte York-Goldenblatt. Aceasta din urmă are deja o ofertă curentă de 1.750 de dolari, triplu față de estimarea inițială.

Recomandari Alerta pentru părinți laptele praf pentru bebeluși scos din vânzare

O bucată din poveste, nu doar un obiect

Dincolo de modă, licitația oferă șansa de a deține o bucată palpabilă din povestea care ne-a ținut cu sufletul la gură. Poți deveni proprietara firmei luminoase de la brutăria Hot Fellas, cu bărbatul acela la bustul gol ținând o baghetă, pentru 450 de dolari. Sau, pentru 250 de dolari, poți lua chiar uniformele de acolo.

Iar dacă te întrebi cine ar cumpăra așa ceva, răspunsul este: fanii adevărați. Într-o analiză publicată recent de Vogue, se subliniază că licitația este despre a deține o bucată de istorie „Sex and the City”. Pentru cei cu umor negru, există și un lot cu obiecte diverse ale lui Mr. Big, care include sticla sa de apă Peloton, butoane de duș, ochelari și chiar o cutie de pastile, totul pentru 200 de dolari.

Pe bune, lucrurile devin și mai macabre. Poți licita pentru un lot care include invitațiile de la înmormântarea lui Big, un ghid de planificare a funeraliilor și o fotografie cu Gogi, câinele din copilăria lui, pentru 300 de dolari. Sau, pentru 1.750 de dolari, poți avea cartea scrisă de Carrie după moartea lui, „Loved and Lost: A Memoir”, care este, de fapt, doar o supracopertă pusă peste un roman oarecare.

Recomandari Sarah Jessica Parker vrea să joace din nou Carrie Bradshaw

De la chilipiruri la piese de colecție

Dar stai puțin, nu trebuie să spargi pușculița pentru a avea o amintire. Există și chilipiruri.

Cutiile de păpuși Madame Alexander ale lui Charlotte costă doar 25 de dolari, la fel ca și un set de pancarte de la parada Pride. Un trio de huse de telefon personalizate ale lui Carrie costă 50 de dolari. În schimb, dacă te simți generoasă, gențile Louis Vuitton ale lui Anthony Marentino au ajuns deja la 4.000 de dolari, iar ceasul Rolex (fals) gravat, pe care Carrie i l-a dăruit lui Big, se apropie de 5.000 de dolari.

Cum ar arăta casa ta cu un strop de New York?

Poate vrei să aduci puțin din atmosfera apartamentului lui Carrie la tine acasă. Acum ai ocazia. Scaunele ei de inspirație mid-century, împreună cu pernele brodate cu pisici, au un preț de pornire de 700 de dolari. Sau poate preferi otomanul multicolor patchwork al Lisei Todd Wexley, care este o afacere relativ bună la 600 de dolari.

Recomandari “Carrie Bradshaw”, in sneakers? Sarah Jessica Parker renunta la pantofii cu toc

Fanii lui Che Diaz pot cumpăra un lot consistent de recuzită, care include scenariul pilotului „Che Pasa” și spătarele scaunelor de regizor, pentru 700 de dolari.

Așa că, data viitoare când te așezi la un brunch cu fetele, poate deschideți și pagina licitației. Nu se știe niciodată ce comoară te așteaptă. Succes la licitat!