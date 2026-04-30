Imaginează-ți că ai atât de multe haine și accesorii încât ești nevoită să renunți la dormitorul principal pentru a le face loc. Exact asta a făcut Hannah Traore, proprietara unei galerii de artă din New York, care a luat o decizie radicală în apartamentul ei din Williamsburg pentru a rezolva celebra problemă a lipsei de spațiu de depozitare din metropolă.

O decizie curajoasă, nu-i așa?

Un dressing cât un dormitor

Hannah a povestit deschis despre alegerea ei neconvențională. „Am transformat dormitorul principal din apartamentul meu în dressing”, a mărturisit ea. Rezultatul este spectaculos și, probabil, visul oricărei pasionate de modă. „Așa că acum este cu adevărat un dressing. Sunt pantofi, haine, ochelari, bijuterii și genți până în tavan.”

Stilul ei vestimentar este la fel de eclectic și curajos precum arta pe care o expune. În timp ce pe pereții galeriei sale găsești fotografii vibrante sau mulaje de sâni, în garderoba ei descoperi piese croșetate Diotima, creații dimensionale Magda Butrym și corsete Wiederhoeft. Iar filosofia ei este simplă și inspirațională. „Îmi place să port lucruri pe care nu le-am mai văzut, pe care oamenii nu le-au mai văzut, care sunt sculpturale, interesante”, explică Hannah. „La fel simt și în privința artei. Mă entuziasmez atât de tare când văd un artist care face ceva ce nu am mai văzut niciodată.”

Piesele de rezistență și cele uitate

Ce poartă cel mai des o femeie cu un dressing de vis? Răspunsul s-ar putea să te surprindă. „Ochelarii mei. Am un număr jenant de perechi, undeva la 15-20 în rotație.” Printre preferații ei se numără o pereche vintage de la Chanel și un model stil aviator de la Port Tanger. La polul opus, există și piese care, deși superbe, rămân neatinse. „Există o pereche de pantofi portocalii cu toc de la The Attico pe care îi iubesc, au un toc foarte gros. Superbi, dar sunt atât de greu de purtat încât genunchii mei trebuie să se îndoaie și nu i-am purtat nici măcar o singură dată.”

Te regăsești și tu în situația asta, cu pantofi minunați pe care pur și simplu nu reușești să îi porți? Într-un tur al garderobei sale, oferit recent pentru Vogue, Hannah a dezvăluit că piesa fără de care nu ar putea trăi este, de fapt, una de bază. „Un sutien CUUP. Am sânii foarte mari, iar faptul că am un sutien care mi se potrivește cu adevărat mi-a schimbat toate ținutele. Trebuie să ai o bază bună înainte de a putea face orice.”

Secretele și regretele din garderobă

Dincolo de piesele de designer, cea mai de preț comoară din dressingul ei are o valoare sentimentală uriașă. Este un costum vopsit în indigo, realizat în Africa de Vest pentru bunica ei. „Mama mea obișnuia să călătorească prin Africa de Vest, cumpărând artă și vânzând-o în Toronto. A comandat acest costum superb pentru bunica mea.”

Și, ca oricare dintre noi, are și ea acea piesă vestimentară pe care a cumpărat-o impulsiv și cu care nu știe ce să facă. Este vorba despre o cămașă vintage Loewe cu fermoar în față. „De obicei, când cumpăr ceva, mă întreb: «Cum o să stilizez asta?» Dar piesa asta era atât de bună încât mi-am zis: «De fapt, nu contează, o iau oricum».” Rezultatul? „Au trecut trei ani și nu am purtat-o niciodată, pentru că pur și simplu nu mi-am dat seama cum să o stilizez.”

Atașamentul emoțional și cea mai mare nebunie

Hai să fim serioase, cui nu i s-a întâmplat să păstreze în dulap lucruri pe care nu le mai poartă, dar de care nu se poate despărți? Pentru Hannah, aceștia sunt pantofii sport cu platformă ascunsă de la Isabel Marant. „Îi pun mereu în teancul de donat și pur și simplu nu pot să o fac și nu știu de ce, nu i-am purtat niciodată.”

Are și un regret: o jachetă-cămașă din piele întoarsă, cu fermoar, la care a renunțat. „Nu reușisem niciodată să o stilizez, așa că am dat-o, dar până în ziua de azi, când am o fustă sau niște pantaloni, mă gândesc: «Știi ce ar fi fost absolut perfect cu asta?» Sunt atât de furioasă.” Iar cea mai mare extravaganță a fost un corset Wiederhoeft, cumpărat la reducere. „Îmi amintește de mine copilă, am fost întotdeauna atât de fetișcană.”