Când crezi că turneul de promovare pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” nu mai poate deveni mai spectaculos, Anne Hathaway reușește să ne surprindă din nou. Actrița a apărut recent în New York, în drum spre emisiunea lui Jimmy Fallon, purtând o haină care a declanșat instant un val de nostalgie în rândul fanilor. Și pe bună dreptate, pentru că nu este o piesă vestimentară oarecare.

Un palton cu o poveste de 20 de ani

Dacă paltonul verde cu detalii de leopard ți se pare familiar, memoria nu te înșală. Este exact aceeași haină vintage pe care personajul ei, Andy Sachs, a purtat-o în filmul original din 2006. Îți mai amintești de scena aceea iconică, montajul transformării lui Andy, în care defila spre birourile revistei Runway pe acordurile piesei „Vogue” a Madonnei? Ei bine, acesta este paltonul. La vremea respectivă, Andy l-a purtat cu ochelari de soare supradimensionați, mănuși albe și pantofi delicați, într-un stil retro-șic perfect.

Patricia Field, creatoarea de costume a filmului, a explicat de ce a ales acea piesă. „L-am iubit datorită culorii,” a spus ea. „Era primul lucru pe care îl vedeai, era izbitor și cred că și-a atins scopul… când ea se plimbă pe aceste străzi gri și anoste, pur și simplu ieșea în evidență.”

Cum a ajuns piesa vestimentară din nou la Anne

Iar povestea din spatele acestei reapariții este cu adevărat specială, așa cum a dezvăluit Vogue. Nu este o replică și nici o coincidență. Potrivit stilistei sale, Erin Walsh, Anne Hathaway a cumpărat personal haina în cadrul unei licitații. A fost un gest deliberat, un omagiu adus filmului care i-a marcat cariera și care a însemnat atât de mult pentru o întreagă generație.

„Annie a vrut să încheie turneul cu acest omagiu adus filmului,” a declarat Walsh. „Din moment ce era ultimul moment al turneului, a părut o piesă atât de specială.”

Un gest plin de semnificație.

Mai mult decât o simplă coincidență

Acest moment nu a fost un incident izolat. Întregul turneu de promovare a fost presărat cu astfel de trimiteri subtile și inteligente la filmul original. Atât Anne Hathaway, cât și Meryl Streep au purtat pulovere albastre, o aluzie directă la celebra replică a Mirandei Priestly despre culoarea purtată de Andy în prima ei zi la Runway („Nu este albastru, nu este lapis, este cerulean.”).

Pe lângă asta, am văzut numeroase ținute roșii (o referință la „diavolul” din titlu) și, fireste multe piese Prada. Dar decizia lui Anne Hathaway de a readuce la viață un costum real din filmul de acum aproape 20 de ani este, fără îndoială, modul perfect de a încheia ceea ce a fost un adevărat maraton de modă și stil.