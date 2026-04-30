Într-o lume a blockbusterelor și a francizelor nesfârșite, uneori cele mai frumoase povești se ascund în filme mai vechi, aproape uitate. Un astfel de exemplu este o bijuterie cinematografică din anii ’80, care nu doar că a rezistat testului timpului, dar se mândrește cu un scor perfect, de 100%, pe Rotten Tomatoes. Și da, în el joacă un actor pe care sigur îl recunoști, Peter Capaldi, înainte de a deveni faimos pentru roluri ca Doctor Who.

Ce este Local Hero și de ce e special?

Imaginează-ți scena: un director ambițios al unei companii petroliere din Houston, Mac MacIntyre, este trimis într-un sat scoțian izolat, numit Ferness. Misiunea lui pare simplă, la prima vedere. Trebuie să cumpere tot satul pentru a construi o nouă rafinărie. Numai că, odată ajuns acolo, gustă din viața liniștită de la țară și începe să se întrebe dacă este, de fapt, de partea corectă a tranzacției. Sună ca o poveste perfectă pentru o seară de relaxare, nu-i așa?

În acest film, care a fost creditul cu numărul trei din cariera sa, Peter Capaldi îl interpretează pe Danny Oldsen. La început, personajul său lucrează pentru compania petrolieră Knox Corporation, dar ajunge să se îndrăgostească de Marina, o localnică fascinată de viața marină, care are degetele de la picioare unite. Este o poveste despre transformare, despre redescoperirea valorilor umane în fața lăcomiei corporatiste.

Recomandari Surpriza uriasa pe aeroport. Cum a pierdut regizorul premiul Oscar din 2026 la controlul vamal

Un scor perfect și fani neașteptați

Cifrele vorbesc de la sine.

Filmul deține un scor rar de 100% pe Rotten Tomatoes, iar consensul criticilor este elocvent: „Un studiu de caracter fermecător și discret, adus la viață de o distribuție iesit din comun de talentată, Local Hero este pe cât de amuzant, pe atât de înduioșător.” Și nu e doar un scor pe un site. Într-o analiză recentă care a readus filmul în atenție, Hellomagazine amintește un detaliu surprinzator. În timpul unui interviu cu Oprah Winfrey, înainte de alegerile prezidențiale din 2000, fostul candidat american Al Gore a numit „Local Hero” drept „filmul său preferat”.

Ce spun criticii și publicul

Recenziile de-a lungul anilor nu fac decât să confirme statutul de cult al filmului. Peter Bradshaw, de la The Guardian, i-a acordat cinci stele, scriind: „Povestea dulce-amară a lui Bill Forsyth despre un sat pescăresc amenințat de banii petroliștilor americani este la fel de minunată ca întotdeauna, cu interpretări remarcabile din partea lui Burt Lancaster și a tânărului Peter Capaldi.”

Recomandari Surpriza uriasa la Pro TV. Adevarul despre eliminarea Iulianei Dup dupa 15 saptamani de lupta

Dar ce spun, de fapt, oamenii care l-au văzut și revăzut de-a lungul anilor? Comentariile lor sunt poate cea mai bună recomandare. Un fan îl descrie ca fiind „Un film magic. Urmărește-l de mai multe ori pentru indicii despre Sensul Vieții și nevoia umană de comunitate. Banii nu sunt totul!” Un altul mărturisește: „Îl revăd cam la fiecare 5 ani și este foarte sus pe lista mea cu cele mai bune filme din toate timpurile.”

Iar părerile continuă în același ton cald și plin de admirație. „Este un film de o frumusețe tăcută, de care te vei bucura și la care uneori vei râde; are mult umor subtil,” adaugă un al treilea spectator. Un altul concluzionează: „Continuă să fie filmul meu preferat. Te simți mereu mai bine după ce l-ai vizionat. Mesajul său este deosebit de relevant astăzi, în contextul presiunilor asupra mediului din cauza dezvoltării și a schimbărilor climatice.”

O distribuție de zile mari

Pe lângă un Peter Capaldi la început de carieră (și absolut adorabil), filmul îi are în distribuție pe Peter Riegert (cunoscut din The Mask), legendarul Burt Lancaster (The Rainmaker) și Denis Lawson (Star Wars). Distribuția este completată de actori britanici de renume precum Fulton Mackay, Jenny Seagrove, Alex Norton și John Gordon Sinclair.

Recomandari S-a aflat adevarul despre viata lui David McCallum. Ce s-a intamplat cu cei 5 copii ai actorului

Este, unul dintre acele filme care îți rămân în suflet, o poveste despre cum locurile și oamenii ne pot schimba în moduri neașteptate. O reamintire că, uneori, cele mai mari comori nu sunt cele pe care le căutăm cu atâta ardoare, ci cele pe care le găsim din întâmplare pe drum.