Antonia și Alex Velea, unul dintre cele mai iubite și stabile cupluri din showbizul românesc, par să fie mai aproape ca niciodată de marele pas. După cinci ani de la cererea în căsătorie, artista a confirmat că planurile pentru nuntă sunt în plină desfășurare, oferind detalii despre cum își imaginează cel mai important eveniment din viața lor.

Se aud clopote de nuntă?

Dacă te-ai întrebat și tu când vor ajunge Antonia și Alex în fața altarului, ei bine, se pare că așteptarea se apropie de final. Invitată recent în podcastul lui Horia Brenciu, frumoasa artistă a fost întrebată direct despre eveniment, mai ales că s-au împlinit cinci ani de la logodnă. Dialogul a fost scurt și la obiect.

Horia Brenciu a deschis subiectul: „Faci cinci ani de când te-ai logodit cu Alex.”

Iar răspunsul Antoniei a venit imediat, confirmând că lucrurile se mișcă în sfârșit. „Da, încă n-am făcut nunta și toată lumea mă întreabă. Se discută acum, mai ”, a spus ea, lăsând de înțeles că organizarea a început.

Nuntă mare sau petrecere restrânsă?

fireste următoarea curiozitate a fost legată de amploarea evenimentului. Va fi o petrecere fastuoasă sau o ceremonie intimă? Horia Brenciu a întrebat: „Nuntă intimă sau mare?”

Aici, Antonia a avut o reacție cât se poate de sinceră și de amuzantă, cu care multe viitoare mirese pot rezona. „Pff, nu știu. Trebuie să facem lista, în primul rând”, a mărturisit ea. Într-un dialog relaxat, surprins și de Unica, artista a arătat că, dincolo de statutul de vedetă, provocările organizării unei nunți sunt universale. Cine nu s-a lovit de dilema listei de invitați, pe bune?

Visul unei nunți pe plajă

Ideea nunții nu este deloc nouă, ci a fost amânată din cauza programului extrem de aglomerat al celor doi artiști. Acum doi ani, Antonia oferea deja câteva indicii despre cum ar arăta nunta ideală pentru ea și Alex Velea, un vis pe care poate îl vor îndeplini curând.

„Mi-ar plăcea să organizăm o nuntă pe plajă, alături de oamenii importanți din viețile noastre, o zi în care să ne celebrăm iubirea. Dar încă nu avem totul setat pentru nuntă. Programele noastre extrem de încărcate nu ne-au dat suficient de mult timp să ne putem organiza”, declara artista la acea vreme.

Nașii sunt deja aleși

Chiar dacă detaliile despre locație sau dată rămân un mister, un lucru este cert: părinții spirituali au fost deja aleși. Și nu sunt deloc nume surprinzătoare, fiind vorba de prieteni apropiați și parteneri de afaceri.

„Vrem să o facem (n.r.: nunta) la un moment dat. Nașii vor fi Lucian și soția lui, Bianca. Lucian de la Global. Nu știm încă unde o facem. Nu e că nu vreau să spun, nu știm”, spunea Antonia în urmă cu doi ani. Artista a adăugat că are deja o viziune clară, deși nimic nu era bătut în cuie: „Suntem în stadiu în care trebuie să mă întâlnesc cu ‘the wedding planner (n.r.: organizatorul nunții) și să începem să organizăm. Încă nu știu absolut nimic. Am niște idei. Nunta va fi una modernă. Am o grămadă de rochii în telefon, 6000 de stiluri diferite. Dar nu îmi doresc să știe lumea.”