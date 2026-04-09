Sezonul de primăvară 2026 aduce o reîmprospătare totală a garderobei, conturând 10 look-uri cheie care vor defini stilul urban. De la reveniri spectaculoase din anii 2000 și până la piese practice, noile colecții promit să satisfacă chiar și cele mai exigente gusturi, acoperind totul, de la ținute de zi la cele pentru evenimente speciale.

Revenirea neașteptată a jachetei Napoleon

Una dintre cele mai surprinzătoare reveniri este cea a jachetei Napoleon. Iar această piesă, un ecou clar al modei de la începutul anilor 2000, pare să fie comeback-ul pe care mulți îl așteptau în tăcere. Cu croiala sa distinctivă și detaliile de inspirație militară, promite să aducă o notă de dramatism oricărei ținute, transformând un look simplu într-unul memorabil.

Rochiile, piesa de rezistență a sezonului

Când vine vorba de feminitate, rochiile rămân piesa centrală. Pentru 2026, insiderii din modă au identificat deja 5 tendințe majore care vor fi absolut peste tot, de la modele vaporoase de zi și până la creații sofisticate de seară. Și nu vorbim doar de ținute de zi. E drept că opțiunile pentru evenimente speciale, cum ar fi nunțile, sunt mai variate ca niciodată, cu branduri precum Phase Eight propunând rochii de domnișoară de onoare pe care chiar vei dori să le porți din nou.

Recomandari Noul stil boho cucereste moda in 2026 – 73% dintre adulti cumpara deja piese cheie

Chiar și ținutele pentru viitoarele mămici au primit o atenție specială, cu opțiuni de maternitate care nu sacrifică deloc stilul personal. există o rochie potrivită pentru fiecare ocazie și siluetă.

Stil fără efort, de la seturi la clasici

Dar ce faci când ești mereu pe fugă? Designerii au răspunsul: seturile asortate (co-ords), soluția perfectă pentru un look rapid și bine pus la punct, care elimină dilema asortării. Pe lângă asta, o formulă clasică la care femeile cu stil se întorc constant este combinația de blazer și jeanși, un duo versatil care nu dă greș niciodată. Noile colecții de la Sézane și COS sunt pline de piese esențiale care împrospătează garderoba de zi cu zi, exact la timp pentru primăvară.

Recomandari Un stilist dezvăluie 6 piese din garderobă care te îmbătrânesc imediat

Accesoriile care schimbă totul

Să fim serioși, niciun outfit nu e complet fără accesoriile potrivite. Primăvara 2026 vine cu nu mai puțin de 13 tendințe dominante în materie de accesorii, oferind nenumărate posibilități de a personaliza o ținută. Uneori, un singur element poate transforma complet un look. Un exemplu perfect este cureaua Celine, care, pur și simplu, face orice ansamblu să pară mai șic și mai scump.

Tendințele la genți de primăvară sunt și ele demne de luat în seamă, la fel cum sunt și noile moduri în care fetele pasionate de modă reinterpretează seturile de inele de nuntă (așa-numitul wedding ring stack). Până și evenimente exclusiviste precum cursa de bărci Chanel J12 devin o sursă de inspirație pentru iubitorii de modă și bijuterii.

Dincolo de haine, parfumuri cu poveste

Numai că moda nu se oprește la haine. În lumea parfumurilor, se observă o întoarcere la arome nostalgice, precum CK One sau DKNY Be Delicious, care ne amintesc de alte vremuri și aduc un confort familiar. În același timp, căutarea continuă pentru parfumul solar suprem, acel miros care binedispune instant și evocă zilele însorite, este mai actuală ca oricând.

Recomandari Cum să porți animal print pentru un look chic de toamnă – 5 piese cheie

Iar în sectorul de beauty, se celebrează 40 de ani de excelență, un moment care aduce în prim-plan produsele iconice ce au schimbat pentru totdeauna industria frumuseții.