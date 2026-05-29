Gândește-te la o dimineață toridă de iulie. Știu că primul instinct este să pui pe tine o rochie simplă de în, dar sezonul acesta aduce niște schimbări complet neașteptate în felul în care ne construim ținutele de zi cu zi. De la șlapii cu detalii absolut ciudate la gențile supradimensionate în care chiar încape o sticlă mare de apă, moda coboară în sfârșit cu picioarele pe pământ.

Dincolo de estetică, miza acestor noi direcții este pur și simplu confortul nostru mental și fizic. Să fim sincere, o geantă încăpătoare în care îți poți pune crema cu SPF, ochelarii și o carte te scutește de mult stres zilnic. Iar o pereche de încălțări cu platformă te ajută să supraviețuiești unei zile întregi de alergat prin oraș fără să ajungi acasă cu dureri groaznice de picioare.

Ani la rând, am fost bombardate cu micro-genți în care abia încăpea un card bancar și cu sandale invizibile care ne transformau mersul într-un exercițiu de echilibristică extremă. Numai că lucrurile se schimbă radical anul acesta, așa cum semnalează Vogue într-o analiză publicată recent despre previziunile editorilor de modă pentru lunile următoare.

Sfârșitul genților minuscule

Iar asta e o veste excelentă pentru noi, femeile care plecăm dimineața la birou și ne întoarcem seara târziu. Lumea modei a început să îmbrățișeze din nou ideea de a căra lucruri reale, o mișcare inspirată de noile modele masive propuse de case precum Chanel, The Row cu modelul Marlo sau Chloé cu geanta Paddington.

„Și dacă stai să te gândești, o geantă XXL are un sens total pentru vară. Sunt o mulțime de lucruri esențiale de purtat, cum ar fi o pălărie, cremă de protecție solară, apă, ochelari de soare, o carte pentru plajă. Încearcă să bagi toate astea într-o mini geantă.” – Christian Allaire, scriitor de stil

Chiar era timpul ca funcționalitatea să primească din nou atenție. Nu mai trebuie să alegem între a arăta bine și a avea la noi tot ce ne trebuie pentru o zi plină.

Revin platformele și detaliile atipice

Și la capitolul încălțăminte avem parte de surprize majore. Sandalele ultra-subțiri lasă loc unor interpretări mult mai curajoase și voluminoase.

„Dar, în timp ce anul trecut au fost elegante, subțiri și discrete, vom vedea designerii înclinând spre iterații care fac o declarație mai puternică. Ciudate, chiar, poate un pic excentrice.” – Max Berlinger, editor senior de știri de modă

Aici intră în scenă branduri ca Isabel Marant, Alaïa sau Balenciaga, care au adăugat ținte, curele groase din mătase sau detalii metalice desprinse de pe gențile lor celebre. Dar că nu am terminat. Platformele anilor ’90 revin în forță. Modelele minimaliste din piele moale, extrem de comode, inspirate de stilul lui Rachel Green din serialul Friends, sunt gata să înlocuiască tocurile subțiri. Branduri precum Le Monde Beryl sau Ancient Greek Sandals propun variante care arată modern și îți protejează spatele.

Transparențe curajoase și nuanțe neon

Dacă te întrebai cum poți aduce un aer proaspăt hainelor pe care le ai deja, răspunsul stă în detalii neașteptate. Franjurile nu mai sunt rezervate doar festivalurilor de muzică.

„Da, a prezice franjuri pentru vară este un pic ca «florale pentru primăvară», dar le văd exprimate în iterații diferite, mai jucăușe și subversive.” – Anna Cafolla, editor de știri

Le vedem pe fuste purtate peste pantaloni, pe tivuri și chiar ca accesorii, la branduri accesibile precum Dôen sau Taller Marmo. materialele transparente își fac loc în moda de zi cu zi. O bluză diafană sau o fustă purtată inteligent aduc un omagiu anilor ’90, dar cu o sensibilitate mult mai rafinată, direcție susținută de nume mari precum Prada, Khaite sau Valentino.

Iar dacă iubești culorile, pregătește-te pentru accente neon. Un galben acid, un roșu puternic sau un portocaliu vibrant pe o pereche de balerini sau un top scurt funcționează perfect în lumina soarelui. Branduri ca Peachy Den sau Paloma Wool au integrat deja aceste nuanțe în colecțiile lor de vară.

Ce urmează acum pentru garderoba ta depinde exclusiv de alegerile pe care le faci în fața oglinzii. Vitrinele magazinelor se vor umple rapid cu aceste piese atipice, iar decizia de a integra o geantă enormă sau o pereche de platforme comode îți aparține în totalitate.