Kim Kardashian a evitat complet rochia tradițională la Met Gala din acest an, alegând o ținută care a generat instantaneu titluri pe prima pagină în toată lumea. La 45 de ani, vedeta a pășit pe covorul roșu într-un corset turnat și o fustă care au lăsat publicul fără cuvinte.

Detaliul care a atras toate privirile pe covorul rosu

Imaginează-ți cum ar fi să porți o piesă de artă rigidă în loc de o rochie fluidă și confortabilă. Vedeta a purtat o platoșă pentru piept absolut spectaculoasă, cu un finisaj din cupru, metalic-lichid. Și da, a întors toate capetele datorită formelor sale expuse, dar mai ales prin acel finisaj cu piept ascuțit care a dominat întreaga apariție.

Aducând un omagiu stilului iconic creat de Jean Paul-Gaultier în anii 1980 și 1990, Kim a apelat la designerii Allen Jones și Whitaker Malem pentru a o îmbrăca. Tema din acest an a fost „Costume Art”, iar codul vestimentar a cerut clar ca „Fashion is Art” (Moda este Artă). Modelând o platoșă de culoarea mandarinei, cu detalii ascuțite definite și dramatice, Kim și-a evidențiat curbele celebre în toată lumea. A profitat de ocazie pentru a-și etala talia minusculă, de doar 24 de inci.

Recomandari Surpriza uriasa pe Broadway. Cum a aparut Kim Kardashian inainte de Met Gala 2026

Numai că părerile au fost extrem de împărțite.

Pretul platit pentru o aparitie virala

Miliardara, care a fost extrem de ocupată anul acesta promovând lansarea SKIMS x Nike, a strălucit fără sutien în acest look cu efect de a doua piele. A purtat un guler înalt și mulaje metalice care formau detalii accentuate la nivelul abdomenului.

Iar detaliile nu s-au oprit aici.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanele modei. Cum a aparut Connor Storrie inainte de Met Gala 2026

Combinând topul ei neobișnuit cu o fustă din piele cafenie, Kim a optat pentru un decupaj care să-i pună în valoare picioarele bine conturate. A adăugat accente portocaliu aprins pe părțile laterale ale fustei pentru a păstra totul perfect asortat cromatic. În picioare a ales pantofi cu toc nude, iar la capitolul coafură a mers pe un aspect dezordonat de păr ciufulit (bed hair), etalând șuvițe decolorate cu rădăcini închise. Machiajul a fost unul mat și cald, cu un ochi fumuriu și buze conturate.

Cum a relatat marți dimineață Theblast într-o analiză detaliată a evenimentului, prima ei postare pe Instagram cu această ținută a strâns rapid 1.1 milioane de aprecieri.

Te-ai gândit vreodată câte compromisuri fizice cere o astfel de apariție?

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de moda. Ce s-a intamplat pe covorul rosu la Met Gala 2026

Reactia fanilor nu a intarziat sa apara

Ei bine, reacțiile publicului nu au fost deloc blânde. Pe bune, internetul nu iartă pe nimeni când vine vorba de alegeri vestimentare riscante. Dacă unii fani i-au adorat stilul avangardist, alții au considerat alegerea pur și simplu ciudată sau un eșec total. Utilizatorii de pe Reddit au început imediat să disece look-ul vedetei de pe Hulu.

„Tot ce poartă arată al naibii de incomod!”, a scris un utilizator.

Să fim serioase, cam are dreptate.

Un altul a criticat și mai dur ținuta: „Mi-aș dori să ne șocheze și pur și simplu într-o zi să poarte ceva care să nu fie oribil de urât sau de prost gust.”

Și pentru că drama online nu e completă fără o trimitere la trecutul ei amoros, un al treilea comentator a adus în discuție o comparație inevitabilă. „Îmi pare rău, dar acest look evocă aparițiile publice infame ale Biancăi Censori.”

Cine i-a fost alaturi la marele eveniment

Dincolo de controverse și de discuțiile aprinse de pe rețelele sociale, Kim nu a fost singură la petrecerea exclusivistă de aseară. A fost înconjurată de trei membri ai familiei, avându-le alături pe surorile Kylie și Kendall Jenner, dar și pe mama ei, Kris Jenner. Gala Met 2026 a adunat, ca de obicei, nume uriașe din industria de divertisment. Pe covorul roșu au mai pășit actrițele Zendaya și Joey King, jucătoarea de tenis Serena Williams, plus supermodelul Gigi Hadid.

Privind în urmă, drumul lui Kim la acest eveniment a fost unul plin de transformări. Ea și-a făcut debutul la Met Gala tocmai în 2013. Atunci a purtat o creație Riccardo Tisci pentru Givenchy, participând la eveniment alături de fostul ei soț, Kanye West. Cei doi foști parteneri s-au căsătorit oficial un an mai târziu, în 2014.