Simone Ashley, actrița care o va interpreta pe Amari în continuarea filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada”, aduce un suflu nou în birourile revistei Runway. Pentru un eveniment de promovare a filmului DWP2 desfășurat la New York, ea a ales o ținută care spulberă orice comparație cu personajele anterioare. Piesa de rezistență a fost o jachetă Balenciaga de tip parașută din colecția de toamnă 2003.

Un look de arhivă

Jacheta statement, o creație a lui Nicolas Ghesquière, are panouri lucioase în nuanțe de verde-măsliniu și negru, o talie asimetrică și un guler ridicat cu nonșalanță. Colecția respectivă (cea din 2003) a fost una cu siluete puternice, care se juca cu proporțiile și cu peticele de material într-un stil ce amintea de Matrix. Stai puțin, cum a completat ținuta? Simplu.

Ea a asociat piesa de arhivă cu o fustă mini neagră, botine Balenciaga, o geantă City de dimensiuni maxi și ochelari de soare YSL. Întregul look a fost realizat de stilista Rebecca Corbin Murray și a fost orice, numai nu unul previzibil.

O alegere curajoasă.

Departe de personajul ei

În film, Simone Ashley este Amari, asistenta principală a Mirandei Priestly. Garderoba personajului ei este una impecabilă, compusă din rochii-costum Thom Browne, pulovere preppy și o mulțime de bijuterii Cartier. Dar ținuta din viața reală este complet diferită. Nu aduce deloc aminte de stilul lui Emily din filmul original, care se baza pe Gucci, Chanel și Louis Vuitton, iar acum, ca director de succes, adoptă un stil Dior din cap până în picioare.

V-ați gândit vreodată cum arată de fapt garderoba unei actrițe care joacă un rol atât de iconic în lumea modei?

Garderoba personală a actriței

Dincolo de platourile de filmare, actrița din „Bridgerton” și-a construit o garderobă colorată și cool. Preferă brandurile britanice, de la Burberry la S.S Daley, și nu se ferește de compleuri de la Marine Serre sau Miaou. Iar când vine vorba de accesorii minimaliste și elegante, optează pentru genți Prada, modele hobo de la Ralph Lauren sau geanta „east-west” de la Freja.

E drept că are o slăbiciune pentru pantalonii capri și pentru rochiile furou feminine și cochete.

Pasiunea pentru Balenciaga

Simone Ashley împarte dragostea pentru Balenciaga cu Anne Hathaway, colega ei de platou din DWP2. Nu de puține ori, cele două pot fi văzute împreună în primul rând la săptămânile modei.

În trailerul pentru „The Devil Wears Prada 2”, personajul Amari este vizibil șocat de ușurința cu care Andy Sachs renunță la piese Chanel. În viața reală, însă, lucrurile stau complet diferit: pentru Simone Ashley, totul se rezumă la piesele de arhivă.