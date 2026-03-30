Actrița Simone Ashley a atras toate privirile duminică seară în SoHo, New York. Vedeta din „Bridgerton” și-a sărbătorit ziua de naștere la Tashca NYC într-o ținută spectaculoasă, compusă dintr-un set din piele Marine Serre și o pereche de cizme înalte de la brandul Paris Texas.

Cizmele care au întors capete

Piesa de rezistență a ținutei a fost, fără îndoială, încălțămintea. Ashley a optat pentru modelul Jane Buckle Boot de la Paris Texas, realizat din piele nappa neagră. Aceste cizme înalte până la genunchi, fabricate în Italia, au un toc bloc de 60mm, oferind un plus de stabilitate. Designul este completat de un vârf ascuțit cu o margine subtil pătrățoasă și o curea subțire cu o cataramă argintie în jurul gleznei.

Dar cât costă o asemenea pereche? Ei bine, versiunea purtată de actriță, cu acea cataramă specifică, s-a dovedit a fi mai greu de găsit. Numai că un model similar din aceeași linie Jane, dar cu toc stiletto, este disponibil la prețul de 995 de dolari.

Recomandari Anya Taylor-Joy poartă sandale Jimmy Choo de 895 de dolari la premiera din Kyoto

Un look complet din piele

Pentru a completa cizmele, Simone a ales un set îndrăzneț de la Marine Serre. Acesta a inclus rochia „Leather Bustier Mini Dress With Floral Patches” și jacheta asortată, „Leather Blouson With Floral Patches”. Rochia mini, fără bretele, din piele neagră, este accentuată de benzi de culoare crem la decolteu și la tiv. Aplicațiile roșii, conturate cu maro, sub formă de flăcări, acoperă bustul și partea inferioară a fustei, în timp ce lalelele roșii decorează talia.

Aceleași aplicații florale se regăsesc și pe jacheta din piele, pe gulerul supradimensionat, umeri și manșete. Întregul look a fost accesorizat cu o geantă neagră Hammitt Meredith, cu o formă alungită.

Recomandari Willow Smith poartă blugi de 850 de dolari și bocanci Dr. Martens la un eveniment special

O fidelitate pentru Paris Texas

Nu este prima dată când Simone Ashley alege o pereche de cizme Paris Texas greu de găsit. În septembrie anul trecut, în timpul Săptămânii Modei de la Milano, actrița a fost văzută purtând cizmele Ricky ale brandului, cu un imprimeu de crocodil și o estetică inspirată de stilul cowboy.

Iar alegerea ei vine într-o perioadă aglomerată pentru brandul de încălțăminte. În februarie, Paris Texas și-a extins celebra familie de produse „Lidia” cu noi stiluri de sandale și o opțiune de cizme. Pe bune, popularitatea mărcii este în continuă creștere, fiind preferată de numeroase vedete de la Hollywood, printre care Kerry Washington, Sydney Sweeney, Heidi Klum, Dakota Johnson, Katy Perry și chiar Beyoncé.