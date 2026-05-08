Billie a renunțat la hainele supradimensionate cu care ne-a obișnuit și a stârnit un val uriaș de reacții pe internet. Artista a ales un maiou accesibil cu buline, lăsând la vedere o siluetă pe care rareori o expune publicului larg.

Detaliile unei aparitii virale

Ți s-a întâmplat vreodată să postezi o poză în care te simți excelent, doar ca internetul să despice firul în patru? Dacă ai trecut prin asta, știi cât de obositor poate fi să citești sute de păreri necerute despre aspectul tău fizic. Ei bine, Billie Eilish tocmai trece prin asta. Fanii au început să analizeze intens fotografiile ei din decembrie 2025 de pe Instagram, mai ales de când platforma X a readus în atenție imaginile în care poartă un top cu buline.

Cântăreața și-a actualizat feed-ul la începutul acestui an, afișându-și formele într-un maiou elegant, pozând lângă un cuptor cu microunde în timp ce ținea un biberon. A fost un moment asumat de vulnerabilitate, Billie oferind o perspectivă rară asupra siluetei pe care o ascunde în mod normal sub haine largi.

Și exact asta a atras toate privirile.

Interpreta hitului „bad guy” a revenit pe IG în același look în ianuarie 2026, de data aceasta ținând un fursec mare. În noile imagini a lăsat să se întrevadă o pereche de blugi mulați pe corp, un alt detaliu atipic pentru garderoba ei obișnuită. Evidențiindu-și brațele și umerii bine conturați, câștigătoarea premiului Grammy și-a arătat talia de clepsidră, purtând părul desfăcut și zâmbind relaxată.

Pretul accesibil si acuzatiile de editare

Iar dacă te întrebai cât costă o piesă vestimentară care rupe internetul în două, s-ar putea să fii surprinsă. Pentru oricine se întreabă dacă Billie poartă doar haine scumpe, acest top costă 28 de dolari. La un calcul simplu, asta înseamnă undeva la 130 de lei. Găsești piese similare cu buline în aproape orice mall de la noi, la branduri mass-market precum H&M, Zara sau Reserved, mai ales acum că trendul retro a revenit puternic pe rafturile magazinelor din România.

Într-un material publicat recent de Theblast, se arată că fanii s-au grăbit să comenteze, unii întrebându-se dacă imaginile nu au fost îmbunătățite de AI. Un fan a replicat direct pe rețelele de socializare: „Băieți, este îmbunătățită de AI, calmați-vă, lmao”.

Numai că discuțiile nu s-au oprit la inteligența artificială. Un alt utilizator a comentat la o postare distribuită pe platforma X: „ele chiar par că au o minte a lor”. Pe lângă cei care au copleșit-o pe artistă cu complimente, un alt internaut a făcut o remarcă sub centură care implica cuvântul „lapte”.

Curajul de a renunta la hainele largi

Să fim sincere, tranziția ei spre un stil mai feminin și renunțarea la estetica tomboy nu a fost deloc o mișcare ușoară în fața publicului. Vedeta este cunoscută pentru faptul că își arată foarte rar formele, deși o fotografie ocazională de-a ei în costum de baie a mai devenit virală în trecut.

În mai 2023, Billie s-a dezbrăcat pentru o sesiune de plajă în curtea din spate, care a ținut prima pagină a ziarelor. Atunci a uimit într-un bikini colorat MIAOU și ochelari de soare eleganți Gucci. Fanii au înnebunit după acea fotografie în care își bronza corpul plin de forme (o amintire de acum trei veri care a transmis o energie super pozitivă). Zâmbind cu părul dat pe spate, a reușit să cucerească imediat publicul cu atitudinea ei relaxată.

Presiunea online si limitele sanatoase

Dar dincolo de hainele cool și pozele de vacanță, presiunea publică lasă urme adânci. Eilish a vorbit deschis despre cum a fost criticată pentru corpul ei. Numind unele dintre comentariile pe care le-a primit „dure” într-o dezvăluire din iunie 2023, artista a explicat cum gestionează criticile legate de aspectul fizic.

„Sincer, nimeni nu poate spune nimic despre corpul meu despre care eu să nu am o părere mai puternică. Mai cred că dacă aș fi fost mai tânără, de exemplu dacă internetul ar fi vorbit despre mine așa cum o face acum când aveam vreo 11 ani, nu cred că aș fi fost capabilă să exist, să fiu sinceră”, a mărturisit ea.

Între noi fie vorba, fenomenul de body-shaming nu o vizează doar pe ea, ci este o realitate constantă la Hollywood. Celebrități precum colegele ei de breaslă Selena Gomez și Demi Lovato au fost amândouă victime ale comentariilor legate de greutate și siluetă în ultimii ani.