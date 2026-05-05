Te-ai gândit vreodată cum ar fi ca o ducesă să îți scrie direct pe internet după ce îți vede o postare? Fix asta au trăit Sean și Marley, un duo culinar viral de pe YouTube, care s-au trezit față în față cu Meghan Markle în timpul vizitei sale în Australia. Băieții tocmai au primit surpriza vieții lor.

O conexiune neasteptata nascuta din pasiunea pentru gatit

Totul a pornit de la o rețetă simplă de spaghete la tigaie. Tinerii au urmărit seria ei de pe Netflix, „With Love, Meghan”, și au decis să recreeze preparatul în propria lor bucătărie. Iar surpriza a venit extrem de rapid. Meghan a văzut clipul și nu a stat deloc pe gânduri. Le-a trimis inițial un coș cadou plin cu produsele ei preferate de la As Ever (un brand pe care îl îndrăgește mult), alături de un bilet scris chiar de ea.

„În aprilie 2025, am făcut un videoclip în care am recreat una dintre rețetele lui Meghan din emisiunea ei de gătit de pe Netflix. Ea a văzut videoclipul nostru și ne-a trimis niște cadouri frumoase cu un bilet scris de mână, spunând cât de mult i-a plăcut videoclipul nostru”, au povestit tinerii în episodul din 4 mai al emisiunii lor, „Get Down with Sean and Marley”.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici.

Schimbul de cadouri si o portie buna de ras

Când s-au întâlnit în sfârșit față în față, atmosfera a fost cât se poate de relaxată. Au băut o bere împreună, au glumit și s-au bucurat de moment pur și simplu. Așa cum a relatat marți Theblast, băieții, care au sindromul Down, i-au pregătit ducesei o surpriză de proporții la rândul lor.

„Sunt o mulțime de cadouri acolo. Asta este atât de drăguț”, a reacționat Meghan vizibil emoționată.

Printre pachetele colorate se aflau jucării din celebrul desen animat australian Bluey. „Copiii noștri iubesc Bluey!”, a exclamat ea imediat ce a văzut plușurile simpatice. Numai că Sean și Marley au fost extrem de generoși și au adăugat o mulțime de lucruri specifice locului.

Pe bune, pachetul a fost uriaș.

Au pus acolo bomboane Minties, despre care ducesa a mărturisit că sunt preferatele ei și ale mamei sale. Apoi au scos sare cu gust de pui, cremă de protecție solară, două doze din berea lor preferată și tricouri de rugby NRL pentru Archie și Lilibet. Dar piesa de rezistență abia acum urmează. I-au dăruit un slip de baie cu mesajul „Aussie Bum” imprimat direct pe spate. Ducesa a izbucnit în râs, gustând gluma din plin.

„Pentru dragostea vieții mele. S-ar putea să ne reînnoim jurămintele cu el purtând acestea.”, a glumit ea pe seama prințului Harry.

Emotii sincere si o aparitie surpriza la televizor

La finalul întâlnirii, băieții i-au oferit un portret cu ei doi, sugerându-i să îl pună undeva pe șemineu sau la loc de cinste în casă. Gestul a topit-o pur și simplu pe fosta actriță.

„Vă mulțumesc amândurora atât de mult. Sunt atât de fericită că am reușit să ne întâlnim în persoană. Acest lucru este uimitor”, a spus ducesa cu zâmbetul pe buze. „Sunt mândră de voi amândoi și sunt atât de fericită și sunt atât de recunoscătoare pentru toate cadourile. Voi continuați să faceți ceea ce faceți. Emisiunea voastră este minunată, și la fel sunteți și voi.”

Totul s-a încheiat cu o îmbrățișare de grup caldă și o fotografie de colecție.

Și pentru că vizita în Australia trebuia să fie cu adevărat memorabilă, ducesa a făcut o oprire complet neanunțată pe platourile de filmare de la MasterChef Australia. Acolo a fost jurat invitat alături de Poh Ling Yeow, Sofia Levin și Jean-Christophe Novelli. Concurenții au rămas pur și simplu blocați când au văzut cine intră pe ușă.

„Reacția concurenților a fost exact ceea ce ne-am dorit. Au fost în șoc total; tuturor le-au căzut fălcile. În cele mai nebunești vise ale lor, nu s-ar fi așteptat la asta, așa că a fost o mare bucurie pentru noi să privim”, a declarat Poh Ling Yeow pentru revista PEOPLE la scurt timp după eveniment.