Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a intrat oficial în lumea afacerilor din modă, transformându-și garderoba din turneul australian într-o sursă de venit. Pe 14 aprilie s-a anunțat parteneriatul ei cu platforma OneOff, unde a devenit atât investitor, cât și participant, iar ținutele purtate alături de Prințul Harry sunt acum disponibile la vânzare.

Parteneriat cu o platformă AI

Platforma OneOff, bazată pe inteligență artificială, permite descoperirea și cumpărarea de produse vestimentare, iar Meghan se alătură altor nume cunoscute care au investit deja, precum Suki Waterhouse, Emma Chamberlain, Kate Hudson și Shay Mitchell. În cadrul acestui parteneriat, Ducesa va avea propriile „selecții exclusive” de haine pe care fanii le pot căuta și achiziționa direct. Practic, o transformare din membru al familiei regale în influencer cu acte-n regulă.

Ținutele din Australia, la un click distanță

Iar prima selecție a Ducesei este deja online, concentrându-se pe piesele purtate în vizitele recente la un spital de copii și la un muzeu din Australia. Stilul este cel cu care ne-a obișnuit deja: nuanțe pământii și siluete feminine. Printre articolele disponibile se numără o fustă din piele întoarsă și o jachetă bomber asortată de la St. Agni, dar și o rochie bleumarin cu nasturi frontali de la brandul Karen Gee.

Un efort conștient de a susține designerii locali.

De la Zara la Chanel, un stil high-low

Dar stai puțin, că nu e vorba doar de turneul actual. La momentul verificării noastre, pe platformă erau listate 22 de ținute mai vechi, unele datând chiar de la începutul anului 2024. V-ați fi gândit că piese de la Zara stau alături de Chanel în garderoba ei? Ei bine, filosofia ei de a combina piese de lux cu haine accesibile (așa-numitul stil high-low) este evidentă. Printre exemple se numără un palton Zara și balerini Chanel purtați într-o călătorie în Iordania, piese Balenciaga de la Săptămâna Modei de la Paris și chiar o rochie Brochu Walker cu cizme de ploaie Hunter, promovate pe contul ei de Instagram pentru brandul său de lifestyle, As Ever.

O schimbare majoră față de 2018

Și totul este complet diferit față de ultima vizită a cuplului în Australia. În 2018, pe când erau încă membri activi ai familiei regale, au avut un turneu oficial în Australia, Fiji, Noua Zeelandă și Tonga. A fost un maraton cu peste 76 de angajamente în cele patru țări. Atunci, chiar cu o zi înainte de începerea turneului, Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat că așteaptă primul lor copil. Primul cadou pentru bebeluș? Un cangur de pluș (cu tot cu pui în marsupiu) și o pereche de cizmulițe Ugg.

Acum, lucrurile stau complet diferit. Meghan este mamă a doi copii, conduce compania Archewell Productions și este fondatoarea unui brand de lifestyle. Iar de astăzi, un nou titlu se adaugă pe listă: influencer-investitor.