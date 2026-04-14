Meghan Markle a dat startul vizitei de patru zile în Australia, alături de Prințul Harry, alegând să pună în valoare designeri locali. Ducesa de Sussex a purtat creații semnate Karen Gee și St. Agni Studio în timpul vizitelor la Muzeul Național de Artă al Veteranilor și la Spitalul Regal de Copii.

Eleganță la Spitalul Regal de Copii

Pentru prima oprire la Spitalul Regal de Copii, Meghan a purtat o rochie bleumarin, fără mâneci, modelul Priscilla, de la Karen Gee (un brand de lux australian). Rochia midi a impresionat prin liniile sculpturale și o fustă cu structură delicată.

Detaliile au făcut diferența.

Recomandari 7 momente în care Meghan Markle a omagiat-o pe Prințesa Diana prin ținutele sale

Nasturii aurii au adăugat un contrast interesant, în timp ce talia bine definită a rafinat întreaga siluetă. Dar ce a atras cu adevărat atenția? Pe lângă pantofii negri Dior, ducesa a purtat piese de la Cartier, inclusiv ceasul de aur tank Française care i-a aparținut Prințesei Diana, regretata sa soacră.

Un look monocrom pentru veterani

Mai târziu, pentru vizita la Muzeul Național de Artă al Veteranilor, Markle a renunțat la rochia Karen Gee în favoarea unui look coordonat, predominant monocrom, în tonuri de verde stins. Până la urmă, a fost o schimbare de stil destul de clară.

Iar de data aceasta, fondatoarea „As Ever” a mizat tot pe un brand australian, St. Agni. A purtat jacheta bomber „utility cocoon” într-o nuanță de kaki închis și o fustă lungă, tip coloană, asortată. La un moment dat, ducesa a renunțat la jachetă, lăsând la vedere un top tricotat cu guler înalt de la P. Johnson.

Recomandari Meghan Markle mizeaza pe 2 branduri australiene in turneul din Australia

Ținuta a fost completată cu o pereche de pantofi nude de la Aquazzura și bijuteriile Cartier, nelipsite din aparițiile sale.

Machiaj discret și o vizită importantă

În ambele momente ale zilei, machiajul a fost unul simplu, dar de efect: sprâncene îndrăznețe, o linie fină de tuș, buze lucioase și coafuri cu părul strâns la spate. E drept că simplitatea o prinde de minune.

Ziua de marți a marcat începutul vizitei de patru zile a Ducelui și Ducesei de Sussex în Australia. Agenda lor include opriri în orașe precum Melbourne, Canberra și Sydney.

Recomandari Meghan Markle a purtat o rochie Heidi Merrick reeditată la 20 de ani la un eveniment Netflix

Aceasta este prima vizită a cuplului în țară din octombrie 2018, la aproximativ cinci luni după nunta lor regală.