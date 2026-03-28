Meghan, Ducesa de Sussex, a participat recent la gala Champions for Children din Los Angeles, unde a purtat un ceas de aur Cartier Tank Française care i-a aparținut cândva Prințesei Diana. Nu este, însă, prima dată când face un astfel de gest. Nu de puține ori, de-a lungul ultimului deceniu, Meghan a canalizat stilul Dianei prin piese care i-au aparținut, designeri pe care i-a iubit și ținute care seamănă izbitor cu unele dintre cele mai cunoscute look-uri ale Prințesei de Wales.

Ceasul Cartier, un omagiu recent

Cel mai recent gest a fost la cea de-a 34-a gală anuală Champions for Children a Alianței pentru Drepturile Copilului. Acolo, Meghan a apărut cu un accesoriu special la încheietura mâinii. Este vorba despre un ceas de aur Cartier Tank Française, o piesă elegantă care a aparținut soacrei sale, Prințesa Diana. Un mod subtil și rafinat de a-i păstra amintirea vie.

Bijuterii cu o încărcătură emoțională uriașă

Iar bijuteriile par să fie calea preferată de a aduce un omagiu. La recepția nunții sale din mai 2018, Meghan a purtat celebrul inel cu acvamarin al Prințesei Diana, o piesă spectaculoasă pe care Diana însăși a purtat-o într-o vizită în Sydney, Australia.

Recomandari Meghan Markle și Prințul Harry aduc lumea polo-ului pe Netflix cu un nou serial

Un moment plin de semnificație.

Mai mult, în timpul primei apariții oficiale de după anunțul că așteaptă un copil, la o recepție în Sydney, în octombrie 2018, Meghan a ales să poarte cerceii fluture ai Dianei. Aceiași cercei fuseseră purtați de Prințesa de Wales într-o călătorie în Canada, în mai 1986. V-ați fi imaginat un moment mai potrivit pentru a purta o bijuterie de familie?

De la designerul preferat la geanta-simbol

Hai să vedem și alte exemple. În martie 2018, la primul său eveniment oficial alături de Regina Elisabeta a II-a, de Ziua Commonwealth-ului la Westminster Abbey, Meghan a atras atenția cu un palton alb. Piesa era semnată de Amanda Wakeley (un designer britanic preferat și de Prințesa Diana).

Recomandari Meghan Markle uimește într-o rochie de 260 de lire cu accesoriul de iarnă preferat de Kate

Și legăturile nu se opresc aici. În septembrie 2021, la concertul Global Citizen din Central Park, New York, Ducesa a purtat o poșetă Lady Dior. E drept că geanta este un simbol al eleganței, dar alegerea nu a fost întâmplătoare, poșeta fiind redenumită în onoarea Prințesei Diana, care o purta frecvent.

Inspirație cromatică și stilistică

Dar poate cele mai vizibile omagii sunt ținutele aproape identice. În ianuarie 2019, într-o vizită în Birkenhead, Meghan a purtat o rochie mov care amintea puternic de o creație Versace purtată de Diana la un dineu de gală în Chicago, în iunie 1996. Combinația de culori era izbitoare.

Un alt moment a fost la slujba anuală de Remembrance Sunday, în noiembrie 2019. Meghan a apărut într-o ținută complet neagră, cu tradiționala insignă cu mac roșu. Look-ul a fost o replică stilistică aproape perfectă a ținutei purtate de Prințesa Diana la aceeași ceremonie, în noiembrie 1984.