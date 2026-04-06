Meghan Markle a oferit o rară imagine din viața de familie, dezvăluind cum și-au petrecut copiii ei, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, sărbătorile de Paște. Ducesa de Sussex a împărtășit detalii despre o vânătoare de ouă plină de bucurie, organizată în natură pentru cei doi mici prinți.

O vânătoare de ouă în natură

Activitatea centrală a sărbătorii a fost o vânătoare de ouă specială pentru Archie și Lilibet. Evenimentul a fost descris ca fiind unul „în natură”, sugerând că totul s-a desfășurat cel mai probabil în grădina reședinței lor din Montecito, California. O bucurie simplă, departe de fastul și rigorile regale.

Dar tocmai această normalitate pare să fie ceea ce caută Ducii de Sussex pentru copiii lor, o copilărie cât mai ferită de ochii curioșilor.

Archie și Lilibet, o viață departe de public

Aparițiile publice ale lui Archie și Lilibet sunt extrem de rare, o strategie deliberată a părinților lor. Până la urmă, Harry și Meghan au ales o viață în Statele Unite tocmai pentru a-i proteja de presiunea mediatică intensă care vine la pachet cu statutul de membru activ al familiei regale britanice.

O decizie calculată.

Iar acest mic detaliu despre Paștele lor este o excepție de la regula discreției pe care și-au impus-o, un gest menit probabil să le arate fanilor că duc o viață de familie fericită și împlinită.

Un Paște diferit de cel regal

În timp ce Archie și Lilibet se bucurau de o vânătoare de ouă în intimitatea casei lor (o proprietate întinsă, e drept), restul familiei regale participa la tradiționala slujbă de Paște de la Capela St. George de la Castelul Windsor. V-ați fi imaginat un Paște mai diferit pentru cele două ramuri ale familiei? Această imagine a unei sărbători relaxate, în stil american, subliniază încă o dată distanța, nu doar geografică, pe care Harry și Meghan au pus-o între ei și monarhia britanică.