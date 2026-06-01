Ai crezut vreodată că o ducesă se poate plânge de bani? Ei bine, se pare că problemele financiare nu ocolesc nici măcar vilele luxoase din California. Meghan Markle resimte din plin presiunea financiară și tocmai i-a dat lui Prințul Harry un avertisment clar, format din doar cinci cuvinte: „Nu pot face totul”.

Când tragem linie, dinamica banilor într-o relație poate eroda chiar și cele mai solide cupluri. dincolo de strălucirea de la Hollywood, situația lor ne arată cât de frustrant este când o femeie simte că duce toată povara facturilor, în timp ce partenerul se concentrează exclusiv pe proiecte de suflet și refuză să contribuie din economiile lui.

Tensiuni financiare în cuplu

De când au renunțat la rolurile regale în anul 2020, ducii de Sussex trăiesc în SUA și cheltuie milioane anual pentru a-și menține stilul de viață. Iar facturile uriașe nu se plătesc singure. Meghan este cea care acoperă majoritatea acestor cheltuieli, în timp ce Harry își dedică energia muncii filantropice. Și totuși, costul vieții crește constant, motiv pentru care fosta actriță a ajuns la capătul puterilor.

„Ea pune o față curajoasă în privința asta, dar toată lumea spune că le macină fundația, având pur și simplu aceste vederi foarte diferite despre bani.” – Sursă apropiată cuplului, Insider

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, cuplul locuiește într-un conac din Montecito evaluat la peste 14 milioane de dolari. Personalul, întreținerea și stilul de viață necesită ieșiri masive de bani în fiecare lună. Dacă nu reușesc să le acopere, viețile lor se vor destrăma complet.

Recomandări Gafa uriașă facuta de Meghan Markle. Detaliul care a infuriat mamele din toata lumea

Moștenirea neatinsă a lui Harry

E drept că Harry nu este deloc un om sărac. El a primit sume semnificative de la regretata sa mamă, Prințesa Diana, și de la bunica sa, Regina Elisabeta a II-a.

„Harry a moștenit ceva de genul a 20 de milioane de dolari între mama și bunica lui, deci nu este ca și cum nu are bani, dar totul este puternic investit.” – Sursă apropiată cuplului, Insider

? El refuză să se atingă de suma principală, susținând că banii sunt pentru bătrânețea lor și pentru a le oferi copiilor (Archie și Lilibet) un start bun în viață. Trăiesc doar din dobândă, care pur și simplu nu face față cheltuielilor lunare masive. Autorul Tom Bower a calculat că familia ar avea nevoie de un venit de cel puțin 3 milioane de dolari anual pentru a rezista, în timp ce alte surse spun că suma reală ar fi dublă din cauza inflației.

Recomandări Meghan Markle și Prințul Harry, opt ani de căsnicie. Cum au ales să sărbătorească discret momentul.

Presiunea este uriașă.

Recomandări Imaginea rara cu fiica lui Meghan Markle. Ce detaliu a surprins pe toata lumea

Ce soluții au la orizont

Meghan are deja nopți nedormite încercând să jongleze cu rolul de mamă și cerințele afacerilor ei. Contractul lor cu Spotify a picat, iar seria Netflix nu a primit undă verde pentru un al treilea sezon. oricine ar ceda nervos într-o astfel de situație. Ea și-ar dori ca soțul ei să accepte parteneriate comerciale, dar el refuză constant.

„Dacă Harry nu ar fi atât de prețios în privința lucrurilor, ar putea aduce o mulțime de bani din oferte de brand și alte parteneriate comerciale; există o mulțime de agenți la Hollywood care l-ar semna.” – Sursă din industrie, Insider

Decizia de a aduce mai mulți bani în casă pare să depindă acum de flexibilitatea prințului. Până când el va accepta să lase mândria la o parte și să semneze noi contracte comerciale, Meghan continuă să ducă singură greul și să caute soluții pentru a monetiza statutul lor.