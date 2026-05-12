Luni, 11 mai, scena finalei sezonului 24 a emisiunii American Idol a găzduit un moment care a atras imediat toate privirile. Cântărețul Clay Aiken, acum în vârstă de 47 de ani, s-a întors în lumina reflectoarelor la exact 23 de ani după ce a ocupat locul al doilea în faimosul concurs muzical.

O schimbare de stil neașteptată

Ai observat vreodată cum trecerea timpului ne dă curajul să ne exprimăm mai liber prin modă? Să fim sincere, stilul personal evoluează odată cu noi, iar asta se vede cel mai bine atunci când revizităm imagini din trecut. Când a concurat în urmă cu două decenii, artistul prefera ținutele extrem de sobre, construite în principal din nuanțe clasice de gri și negru.

De data aceasta, a ales să urce pe scenă cu o atitudine complet nouă și o garderobă pe măsură. A purtat o cămașă albastră cu buline, pantaloni gri evazați cu talie înaltă și a afișat cu încredere unghiile pictate.

Este genul de schimbare de imagine care ne amintește cât de important este acel curaj de a fi tu însăți, sau însuți în acest caz, și de a te îmbrăca exact așa cum simți. Pe scenă a interpretat noul său single, intitulat „Rewind”. După acest moment solo, a urmat un duet emoționant alături de concurentul Braden Rumfelt.

Mesajul emoționant pentru un nou talent

Cu o lună înainte de spectacol, Clay i-a trimis acestuia un mesaj video. „Tocmai am coborât din avion într-un loc pe care amândoi îl iubim, Carolina de Nord și am vrut să îmi iau o secundă pentru a te felicita pentru parcursul incredibil din acest an și să te anunț că toți te susținem aici, în Carolina de Nord”, a spus el în înregistrare.

Cuvintele de încurajare nu s-au oprit aici. Artistul a ținut să îi lanseze o invitație directă. „Și ca primul nord-carolinian care a urcat pe scena American Idol, ar fi onoarea mea dacă ai fi dispus să cânți cu mine la finala din acest an. Ne vedem în mai și îți vom ține pumnii să fii al patrulea câștigător din Carolina de Nord la American Idol. Ne vedem atunci”, a adăugat cântărețul.

Între noi fie vorba, genul acesta de susținere între generații ne amintește de primele sezoane ale emisiunilor de talente de la noi, cum a fost și Vocea României la începuturi. Era acea perioadă în care publicul trăia fiecare emoție alături de concurenți, iar artiștii consacrați creau legături reale cu cei aflați la început de drum.

Cariera muzicală și implicarea în politică

După ce a pierdut prima poziție în fața lui Ruben Studdard în 2003, viața lui a luat o traiectorie plină de realizări, iar el și Ruben au rămas prieteni apropiați până în ziua de azi. Așa cum povestește Hellomagazine într-un material recent, a lansat șase albume pe parcursul carierei, printre care se numără și două colecții dedicate sărbătorilor de Crăciun.

Iar scena de teatru l-a atras la fel de mult. În anul 2008 a debutat pe Broadway într-o serie de patru luni a spectacolului Monty Python’s Spamalot. Zece ani mai târziu, în 2018, a împărțit din nou scena cu Ruben în producția Ruben & Clay’s First Annual Family Fun Pageant Spectacular Reunion Christmas Show.

Dincolo de muzică, a intrat și în arena politică. În 2014, a candidat din partea democraților pentru districtul 2 congresional din Carolina de Nord. A câștigat alegerile primare, dar a pierdut scrutinul general în fața reprezentantei republicane Renee Ellmers. Opt ani mai târziu, în 2022, a încercat din nou să ocupe o funcție publică.

„Dacă cele mai zgomotoase și pline de ură voci cred că vor vorbi pentru noi, spuneți-le doar că îmi încălzesc vechile corzi vocale”, a declarat el în videoclipul de anunțare a candidaturii. De data aceasta, s-a clasat pe locul al treilea în alegerile primare democrate.

Rolul de tată și asumarea identității

Pe plan personal, Clay se bucură din plin de rolul de părinte. Are un fiu în vârstă de 17 ani, Parker Foster Aiken, pe care îl împarte cu prietena sa Jaymes Foster (sora celebrului producător David Foster). Perioada în care Parker a venit pe lume a marcat și un moment de maximă vulnerabilitate și asumare pentru artist, care a recunoscut public că este gay.

Într-un interviu acordat revistei People în septembrie 2008, el a explicat această alegere legată de propria identitate. „A fost prima decizie pe care am luat-o ca tată”, a mărturisit el. „Nu pot crește un copil să mintă sau să ascundă lucruri. Eu nu am fost crescut așa și nu am de gând să cresc un copil să facă asta.”

Și chiar dacă astăzi a lăsat în urmă campaniile electorale, apariția sa pe scena sezonului 24 rămâne o dovadă vizuală clară a evoluției sale: de la concurentul timid în haine gri din 2003, la artistul de 47 de ani care poartă cu lejeritate o cămașă cu buline și unghii colorate în fața a milioane de telespectatori.