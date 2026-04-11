CEO-ul gigantului McDonald’s se află din nou în centrul atenției, dar nu pentru decizii de business, așa cum te-ai aștepta. Un nou videoclip în care acesta mănâncă produse din propriul lanț de restaurante a stârnit un val de critici online, fiind considerat de mulți de-a dreptul stânjenitor.

Un nou moment stânjenitor

un nou material video, menit cel mai probabil să promoveze produsele companiei, a avut un efect complet opus. Înregistrarea îl arată pe directorul executiv în timp ce gustă din mâncarea McDonald’s, însă gesturile sale au fost catalogate de internauți drept nefirești și stângace. Iar reacțiile nu au întârziat să apară, transformând rapid momentul într-un subiect viral pe rețelele de socializare.

Lucrurile au escaladat rapid.

„Muşcătura din nugget a fost mai rea”

Probabil cea mai tăioasă reacție, care rezumă perfect sentimentul general, a venit sub forma unui comentariu sec. Un utilizator a punctat, făcând referire la un alt episod similar din trecut: „Muşcătura din nugget a fost mai rea”.

Comentariul sugerează că nu este prima dată când directorul executiv este perceput ca fiind neconvingător în astfel de ipostaze.

O problemă de imagine?

Dar de ce atâta vâlvă pentru un simplu videoclip? V-ați întrebat vreodată cum ajung astfel de momente să capete o asemenea amploare? Se pare că nu este un incident izolat. Faptul că presa internațională menționează că CEO-ul este criticat „din nou” indică o problemă recurentă de imagine. Stai puțin, cum vine asta ca șeful unei companii să nu pară autentic când își laudă marfa?

E drept că autenticitatea este totul în social media, iar publicul taxează imediat orice pare forțat sau fals. Acest incident, deși pare minor la prima vedere, ridică semne de întrebare cu privire la strategia de comunicare a conducerii unuia dintre cele mai mari branduri din lume. Până la urmă, când vinzi mâncare, modul în care o prezinți contează enorm.