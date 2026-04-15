Actrița Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, se întoarce în lumina reflectoarelor pentru American Eagle, fiind protagonista noii campanii de vară a brandului. Decizia vine după ce campania din toamna anului 2025, deși controversată, a generat un succes colosal, cu peste 40 de miliarde de impresii media doar în luna septembrie.

De la controversă la succes record

Campania anterioară, centrată pe mesajul „Sydney Sweeney Has Great Jeans”, a stârnit o adevărată furtună online. Unii au acuzat compania că glorifică moștenirea caucaziană a actriței, cu părul blond și ochii albaștri. Și totuși, dincolo de dezbateri, campania s-a dovedit a fi un succes răsunător în rândul consumatorilor și investitorilor. Craig Brommers, directorul de marketing al companiei, a numit-o un succes fără precedent. „Acțiunile au crescut serios. Achiziția de noi clienți a atins un nivel record. Am avut epuizări de stoc la denim în câteva zile și săptămâni. A fost cea mai de succes campanie de brand și de business din istoria American Eagle.”

Succesul a fost confirmat și de Jay Schottenstein, președinte executiv și CEO al American Eagle Outfitters, care a declarat luna trecută: „Bazându-ne pe tendințele îmbunătățite începute vara trecută, am atins un record în trimestrul al patrulea și în perioada sărbătorilor, cu o creștere de două cifre la Aerie și Offline și o performanță solidă, pozitivă la American Eagle.”

O nouă campanie, un nou capitol

Acum, parteneriatul evoluează. Noua campanie de vară, lansată miercuri, se numește „Syd for Short: American Eagle Jean Shorts” și mută accentul pe pantalonii scurți din denim. V-ați întrebat de ce insistă pe această colaborare? Răspunsul e simplu. „Clientul nostru a fost clar. Cere cu insistență un nou capitol în povestea American Eagle și Sydney Sweeney. Și cred că cuvântul cheie este «nou», ceva care duce povestea mai departe”, a explicat Brommers.

Ideea a venit natural. „Întrebarea cea mai evidentă este: încotro duci cel mai discutat parteneriat dintre un brand și un talent? Și, ca întotdeauna, trebuie să înceapă cu brandul, produsul și sezonul. Când te gândești la American Eagle și vară, te gândești în mod natural la pantaloni scurți din denim”, a adăugat el.

Jennifer Foyle, președinte și director executiv de creație pentru American Eagle și Aerie, a completat viziunea: „De la spiritele libere ale anilor 1970 la trendsetterii de astăzi, pantalonii scurți din denim au fost punctul culminant al modei de vară de generații întregi și nimeni nu perfecționează stilul pentru vreme caldă ca American Eagle. Vara este definită de o magie rară, o oportunitate de a trăi cu încredere și în prezent. Asocierea pantalonilor scurți clasici cu lejeritatea specifică lui Sydney Sweeney face ca denimul AE să fie pantalonii scurți obligatorii ai acestui sezon.”

„Syd” cea autentică

Campania introduce o nouă dimensiune a actriței, „Syd”, o versiune mai relaxată și autentică, surprinsă în viața de zi cu zi. E drept că publicul o asociază cu covorul roșu și nominalizările la Emmy, dar există și „Syd, partea autentică, casual a acestui megastar”, spune Brommers. „Am luat aceste două idei și le-am pus împreună, și a devenit «Syd for short», care este sloganul.”

Dar de ce tocmai ea, din nou? Brommers are explicația. În primul rând, autenticitatea. „Syd a purtat în mod legitim blugi American Eagle de ani de zile. Îi poartă și acum, când este urmărită de paparazzi. Știu că baza noastră de clienți poate vedea dincolo de afacerile punctuale și știe când ceva se simte autentic și real, iar parteneriatul nostru cu Sydney cu siguranță se simte așa.”

Iar apoi, e vorba de impact. „Orice ar face Sydney Sweeney, lumea este atentă. Așa că a te face remarcat în zgomotul vieții moderne este important atunci când lucrezi cu potențiali parteneri”, a mai spus CMO-ul.

Mai mult decât modă

Parteneriatul continuă și colaborarea cu Crisis Text Line (o linie de asistență pentru persoane în criză), o cauză pe care Sweeney o susține activ. O parte din încasările obținute din vânzarea blugilor și pantalonilor scurți „Syd” vor fi donate. „Aceste articole s-au epuizat aproape imediat, așa că așteptăm cu nerăbdare un răspuns excelent”, a precizat Brommers.

Chiar actrița a vorbit despre această implicare: „Crisis Text Line, o cauză atât de apropiată de inima mea, a făcut parte din acest parteneriat de la început. Îmi place să știu că atunci când toată lumea poartă aceste piese, face parte și din ceva vizibil, care ajută direct oamenii care au nevoie.” Despre piese, Sweeney a spus simplu: „Există ceva atemporal la o pereche grozavă de pantaloni scurți din denim. Sunt simpli, dar te fac să te simți încrezător și aranjat fără să te străduiești prea mult.”

Cât despre posibilele controverse viitoare, Brommers este relaxat. „Oricând lucrezi cu o figură culturală de magnitudinea lui Sydney Sweeney, sunt sigur că vor exista discuții. Dar intenția campaniei a fost să nu fii persoana pe care o vezi pe covorul roșu, ci să fii tu însuți.”

Pentru a marca lansarea, un panou publicitar 3D de 30 de etaje va fi instalat în Times Square, iar campania va prelua spații outdoor în orașe cheie din SUA. Brommers a concluzionat, menționând și alte parteneriate de succes cu vedete precum Martha Stewart și Travis Kelce: „Ca marketer, vrei să lucrezi cu talentul potrivit la momentul exact potrivit, lucru la care cred că ne-am priceput în ultimele nouă luni. Și cred că aducerea lui Syd înapoi în acest moment specific, la începutul verii, este o altă oportunitate pentru noi de a fi la locul potrivit, la momentul potrivit.”