Sydney Sweeney este din nou ținta criticilor dure pe internet după ce câteva fotografii din culisele unui eveniment au reapărut pe rețelele sociale. Actrița a fost numită o „mizerie” pentru decizia de a purta o rochie complet transparentă, fără sutien.

Știi momentul acela când probezi o rochie în care te simți absolut superbă, dar te gândești imediat la ce va zice lumea? Exact despre asta este vorba aici. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, reacțiile virulente la adresa corpului ei ne arată cât de repede suntem gata să judecăm o femeie care alege să se simtă bine în pielea ei, sfidând regulile nescrise ale decenței impuse de alții.

Valul de comentarii negative

Să ne amintim puțin cum a început totul. În octombrie 2025, vedeta din The White Lotus a participat la gala Variety Power of Women într-o creație din zale strălucitoare. O rochie care îi punea în valoare formele celebre, dar care a lăsat totul la vedere. Iar acum, imaginile surprinse în baia de la eveniment au reaprins discuția pe platforma X.

Așa cum semnalează Theblast într-un material recent, părerile sunt extrem de împărțite. În timp ce unii o consideră „iconică”, secțiunea de comentarii a devenit rapid un teren minat.

„Mai puțin talent = mai puține haine. Adevăratele stele nu au nevoie să facă asta pentru expunere.” – Utilizator Daily Mail, comentator

Un alt fan a adăugat că rochia ar fi fost superbă dacă nu era transparentă. Dar lucrurile au mers și mai departe.

„Mai mult de prost gust decât clasă, nu toată lumea vrea să îți vadă sfârcurile. Ai puțin respect de sine.” – Utilizator online, comentator

Răzbunarea perfectă vine în 44 de mărimi

Și totuși, Sydney pare că ignoră complet zgomotul de fond. Ba chiar transformă toată această atenție într-un succes financiar uriaș. În ianuarie, ea și-a lansat propriul brand de lenjerie intimă, SYRN, care se vinde ca pâinea caldă.

Ce e mai tare decât să răspunzi criticilor printr-o afacere de succes? Colecția ei Romantic, promovată recent cu fotografii în care poartă sutiene cu push-up, detalii din dantelă și mănuși roz transparente, atrage toate privirile. Partea cu adevărat grozavă pentru noi, femeile obișnuite, este că brandul oferă nu mai puțin de 44 de mărimi diferite, fiind extrem de incluziv.

Ce putem învăța noi din asta

Noi, femeile, suntem mereu sub lupa societății. Dacă ne acoperim prea mult suntem plictisitoare, dacă arătăm prea mult suntem judecate aspru.

Data viitoare când te uiți în oglindă și îți place cum îți stă acea rochie îndrăzneață, poart-o pur și simplu. Până la urmă, dezbaterea despre corpul femeilor pe internet nu se va opri prea curând, iar noi trebuie să decidem dacă trăim pentru aprobarea altora sau pentru propria noastră bucurie.