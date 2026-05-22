Brooklyn Beckham a fost imaginea soțului devotat zilele trecute, susținând-o public pe Nicola Peltz la o proiecție exclusivistă a noului ei film. Și sincer, dincolo de strălucirea de la Hollywood, imaginea lor unită spune foarte multe despre alegerile pe care le facem atunci când familia ne pune la încercare.

Știi momentul acela când simți că trebuie să alegi între familia în care te-ai născut și familia pe care ți-o construiești? Cam asta pare că trăiește acum tânărul Beckham. Miza aici nu este doar despre un simplu eveniment monden la care a participat un cuplu celebru. Este vorba despre cum pui limite sănătoase cu părinții și cum faci front comun cu partenerul tău atunci când lucrurile devin complicate. Pentru multe dintre noi, gestionarea relației cu familia extinsă este o provocare reală, iar susținerea necondiționată a soțului poate face diferența dintre o căsnicie care rezistă și una care se destramă.

Recomandari S-a aflat motivul scandalului din familia Pippei Middleton. Ce decizie a luat sotul ei

Sprijin total pentru cariera Nicolei

Dar cum s-a ajuns la această distanțare evidentă de clanul Beckham? Tensiunile mocnesc de ceva timp. Tânărul pasionat de gastronomie a rupt legătura cu părinții săi printr-o declarație de șase pagini transmisă tocmai în luna ianuarie. Iar răceala este atât de serioasă încât Brooklyn a lipsit de la petrecerea organizată în weekend pentru aniversarea de 80 de ani a bunicului său, Anthony, unde familia s-a reunit în formulă aproape completă în Marea Britanie.

Pe plan profesional însă, cuplul merge înainte. Într-un material publicat recent de Elle, aflăm că actrița a fost în centrul atenției la proiecția privată a dramei independente „Prima”. Evenimentul a fost găzduit de Dominic Ng, CEO-ul East West Bank, la exclusivistul San Vicente Bungalows.

Nicola, al cărei tată, Nelson Peltz, are o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari, este creatoarea acestui viitor film independent. Ea o interpretează pe Margo, o prim-balerină dedicată care se confruntă cu decizii ce îi pot schimba viața. Actrița a ținut să mulțumească public pentru seara specială.

„Mulțumesc foarte mult lui Dominic Ng și Linda May pentru că au găzduit o proiecție atât de frumoasă și intimă a filmului nostru, Prima. Sprijinul vostru pentru cinematografia independentă este atât de inspirațional, vă suntem profund recunoscători tuturor. Mulțumesc încă o dată pentru o seară pe care nu o voi uita niciodată.” – Nicola Peltz, Actriță

Ce se întâmplă cu restul familiei

Numai că, în ciuda rupturii de David și Victoria, tânărul nu a uitat de bunici. I-a adus un omagiu bunicului său Anthony la începutul acestei săptămâni, demonstrând că afecțiunea pentru anumite rude rămâne intactă.

„Chiar dacă relația cu părinții săi s-a rupt, Brooklyn ține foarte mult la bunicii lui. Există foarte multă iubire acolo și acest lucru nu s-a schimbat niciodată” – Sursă apropiată, The Mirror

Iar bunicile încearcă să repare lucrurile. În perioada sărbătorilor, Sandra Beckham și Jackie Adams l-ar fi contactat pe Brooklyn, după ce acesta a lipsit de la toate evenimentele importante din ultimul an. E drept că nici părinții lui nu renunță prea ușor la ideea unei reconcilieri.

„David și Victoria nu vor renunța niciodată la încercările de a repara relația cu fiul lor. Nimic nu va schimba asta și continuă să spere. Va fi mereu fiul lor și nu vor înceta să își exprime sentimentele.” – Sursă anonimă

Până la urmă, fanii pot să îl critice cât vor pe internet și să îi ceară să se împace cu părinții.