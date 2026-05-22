Știi momentul ăla când cineva drag reapare brusc și îți aduce aminte de o perioadă grozavă din viața ta? Exact asta s-a întâmplat recent cu Jason Lewis, actorul care i-a dat viață superbului personaj Smith Jerrod. La 54 de ani, vedeta a spart tăcerea pe Instagram cu un videoclip filmat pe o plajă tropicală, lansat în luna mai 2026.

De ce ne fascinează încă acest personaj

Să fim sincere, pentru noi, femeile care am devorat serialul, Smith nu a fost doar un chelner atrăgător devenit actor aspirant. A fost tipul loial care a stat lângă Samantha Jones în cele mai grele momente, inclusiv în lupta ei cumplită cu cancerul la sân. O adevărată lecție de sprijin necondiționat pe care ne-am dorit-o toate în viața reală. Iar acum, decizia lui din viața de zi cu zi de a lua o pauză de la zgomotul rețelelor sociale ne arată că uneori e al naibii de sănătos să faci un pas în spate.

Dar cum am ajuns aici. După succesul uriaș alături de Samantha, Jason și-a continuat cariera în producții celebre precum Charmed, House și How I Met Your Mother. Numai că în 2023 a luat o decizie care a uimit pe toată lumea. Și-a șters pur și simplu contul de Instagram, lăsând loc liber pentru tot felul de speculații.

Un proiect ținut în mare secret

Așa cum a relatat Unica într-un material publicat recent, actorul a revenit acum cu explicații clare și un aer la fel de fermecător ca în anii 2000. Pauza lui a fost strict legată de muncă intensă și de nevoia de concentrare.

„În 2023 am ales să tac. Nu pentru că nu aveam nimic de spus, ci pentru că aveam ceva de făcut.” – Jason Lewis, actor

Se pare că ultimii trei ani au fost dedicați exclusiv unui proiect creativ extrem de ambițios, ale cărui detalii sunt încă ținute sub cheie.

„Este genul de proiect care trebuie să își găsească oamenii. Încă lucrez la el, dar am ajuns suficient de departe încât am simțit că e timpul să reapar și să arăt la ce am lucrat.” – Jason Lewis, actor

Ce reținem din pauza lui

Dincolo de curiozitatea absolut firească despre cum reușește să se mențină atât de bine la 54 de ani, mișcarea lui Jason ne dă puțin de gândit. Cât de des avem curajul să tăcem online ca să construim ceva real offline? Videoclipul lui s-a încheiat cu o promisiune simplă, actorul afirmând clar că „urmează și altele”. Rămâne să urmărim cu atenție contul lui reînviat pentru a descoperi exact ce surpriză ne pregătește în lunile următoare.