Anii ’80 nu au schimbat doar moda la nivel global, ci au inventat practic supermodelul de elită. Femei cu o prezență impunătoare și un farmec aparte au dominat podiumurile de la Paris până pe străzile din New York, devenind la fel de celebre precum marile staruri de cinema ale vremii.

Te-ai întrebat vreodată ce s-a ales de femeile pe care le admiram în reviste când eram mici? Ei bine, tranziția lor de la statutul de icoane ale modei la femei de afaceri, activiste sau scriitoare ne arată că viața devine mult mai interesantă după ce reflectoarele se sting. Asta ne privește direct pe noi, cele care jonglăm zilnic cu cariera și presiunea constantă de a arăta mereu impecabil.

Cum a început era supermodelelor

Mult înainte ca rețelele sociale să transforme influencerii în vedete globale și dictatori de gusturi, nume precum Linda Evangelista sau Cindy Crawford controlau absolut tot ce înseamnă tendință. Ele au redefinit standardele pentru o întreagă generație.

Recomandari 11 look-uri fabuloase ale lui Reese Witherspoon care au definit anii ’90

Fiecare an al acelei decade a avut o regină absolută. Într-o retrospectivă publicată recent de Hellomagazine, vedem exact cine făcea regulile în industrie. În 1980, Christie Brinkley a obținut un succes uriaș, fiind rezervată pentru trei coperți consecutive ale revistei Sports Illustrated. Dar lucrurile au evoluat extrem de rapid. Brooke Shields a devenit cea mai tânără prezență pe coperta Vogue la doar 15 ani, în 1981, declanșând un fenomen pop-culture cu o campanie celebră pentru blugi.

De la podium la afaceri de succes

Și Iman a adus o eleganță globală în 1983, deschizând porțile pentru o diversitate mult așteptată. Mai târziu, ea a construit o afacere uriașă în zona de beauty și s-a implicat în filantropie. Iar Paulina Porizkova, vedeta anului 1984, este astăzi una dintre cele mai vocale femei care vorbesc deschis despre îmbătrânire și dificultatea standardelor de frumusețe. Să fim serioase, chiar aveam mare nevoie de o voce atât de sinceră ca a ei.

Dincolo de coperți, multe au ales căi total neașteptate. Renée Simonsen a câștigat concursul Ford în 1982, dar ulterior a lăsat moda pentru a deveni psiholog și autoare de cărți pentru copii în Danemarca. Carol Alt promovează intens un stil de viață bazat pe hrană crudă. Elle Macpherson, supranumită „Corpul” în 1986, a transformat acel succes inițial într-o carieră înfloritoare în wellness și afaceri.

Recomandari Dani Oțil a plâns la TV. A vorbit deschis despre îndoielile sale ca tată, dedicând un mesaj fiului.

Lecția de viață pe care ne-o oferă astăzi

Numai că implicarea lor nu se oprește la afaceri personale. Christy Turlington, care a semnat cu agenția Ford în 1987, luptă acum activ pentru sănătatea maternă. Ea a fondat Every Mother Counts, o organizație non-profit dedicată siguranței în timpul sarcinii și nașterii peste tot în lume. Cindy Crawford, care a închis deceniul în 1989 cu faimoasa ei aluniță, a unit perfect lumea modei cu televiziunea, iar astăzi este o femeie de afaceri respectată.

Până la urmă, frumusețea anilor ’80 s-a transformat în înțelepciunea practică de astăzi. Alegerile lor de carieră demonstrează clar că te poți reinventa la absolut orice vârstă. Următoarea ta mișcare profesională depinde doar de curajul pe care îl găsești în tine chiar acum.