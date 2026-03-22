Înainte să o cunoaștem drept ambițioasa Elle Woods din Legally Blonde în 2001, Reese Witherspoon urca rapid în ierarhia de la Hollywood. Și o făcea cu un stil impecabil. Puține vedete surprind la fel de bine spiritul relaxat al anilor ’90 în materie de frumusețe precum protagonista din Cruel Intentions.

Stilul anilor ’90

Iar când venea vorba de covorul roșu, Witherspoon știa cum să lase șuvițele ei blonde și mătăsoase să vorbească de la sine. Adăuga doar o notă subtilă de farmec cu un ruj în tonuri bogate, ruginii, sprâncene subțiri definite cu creionul și mult rimel. Până la urmă, era rețeta succesului în acea decadă.

Primele apariții emblematice

Hai să vedem cum a evoluat. În 1993, la un eveniment din Los Angeles, a apărut cu un ten luminos, gene discrete și un ruj roșu-cireașă. Un an mai târziu, în 1994, la premiera filmului „Backbeat” de la Hollywood, a schimbat registrul cu șuvițe rebele și buze în nuanța de maro, un trend major al perioadei.

Anul 1995 a adus o nouă schimbare. La premiera „Waterworld”, tot la Hollywood, a optat pentru un look elegant, cu părul drept, lung până la umeri, pieptănat pe spate și accesorizat cu o pereche de ochelari de soare.

Anul experimentelor 1996-1997

Anul 1996 a fost, e drept, unul plin de transformări. La premiera „Romeo and Juliet”, a etalat un bob lucios cu vârfurile întoarse și un machiaj mat, simplu. La scurt timp, la premiera din Hollywood a filmului „Two Days in the Valley”, a asortat un ruj roșu închis cu o jachetă de piele șic.

Dar nu s-a oprit aici. Tot în 1996, la premiera mondială a „The Frighteners” din California, a apărut cu bretonul prins după urechi. Apoi, în 1997, a îndrăznit și mai mult: cocuri spațiale jucăușe la premiera „Nowhere” din West Hollywood. Câteva luni mai târziu, la premiera „The House of Yes”, a adoptat un bob inspirat de personajul Rachel Green din Friends, completat de buze într-o nuanță de roșu-prună și un ten neutru.

De la coc elegant la fard albastru

În 1998, actrița a continuat să surprindă. Pentru premiera „Can’t Hardly Wait” din Los Angeles, a ales un coc elegant și un ruj roșu-coral. V-ați fi imaginat-o cu fard de pleoape albastru-gheață? Ei bine, exact așa a apărut la premiera filmului „54” de la Hollywood.

Finalul decadei a adus un look mai soft. La premiera din 1999 a filmului „Cruel Intentions” din Westwood, California, a purtat părul ondulat și prins la spate, cu un blush discret pe obraji.

Ce produse folosește astăzi

Chiar dacă anii au trecut, actrița și producătoarea a rămas fidelă rădăcinilor sale în materie de beauty. „M-am gândit mult la clean beauty”, a declarat ea pentru retailerul de lux Space NK. Înainte de a pleca la muncă, Witherspoon are un moment de relaxare în care se hidratează cu o ceașcă de ceai.

Apoi, totul se concentrează pe pregătirea tenului, care include aplicarea cremei hidratante Biossance Squalane + Vitamin C Rose Moisturizer cu o pensulă mică pentru a asigura absorbția produsului. La capitolul machiaj, preferă în continuare un stil minimalist, optând pentru fonduri de ten cremoase sub formă de stick, farduri de obraz transparente și legendarul ruj Almost Lipstick de la Clinique în nuanța Black Honey (un produs iconic al anilor ’90).