În timp ce mare parte din Sicilia se luptă cu turismul excesiv, un colț din sud-est rămâne aproape neatins. Aici, în provincia Ragusa, antreprenoarea din lumea vinului Arianna Occhipinti a deschis Chaza, un proiect de ospitalitate care își propune să aducă în prim-plan o Sicilie autentică, departe de clișee. Și, pe bune, pare că îi reușește.

Chaza o Sicilie a simțurilor

Construit din piatra albă a Munților Iblei, Chaza se desfășoară ca o terasă cu vedere la cea mai autentică parte a insulei. Proiectul nu vrea doar să atragă turiști, ci să redefinească experiența siciliană. „Chaza este o invitație de a experimenta o altă Sicilie, departe de stereotipuri”, spune Arianna. „O Sicilie a pământului, a vântului, a anotimpurilor și a gesturilor esențiale. Aici, timpul încetinește, iar peisajul nu este un fundal, ci o prezență vie.”

Există două case disponibile. Casa Grande este o reședință modernă, cu terasă panoramică și piscină privată, în timp ce Casa di Pietra este mai intimă, o casă de piatră restaurată unde materialele originale creează o atmosferă aparte. „Arhitectura, inspirată din tradiție, se îmbină armonios cu peisajul, creând spații care invită la reflecție și contemplare”, adaugă ea. „Fiecare colț al Chaza este conceput pentru a oferi o experiență senzorială completă, unde frumusețea teritoriului se reflectă în fiecare element.”

Oaspeții au la dispoziție o „dispensa Occhipinti” plină cu produse de pe moșie, de la gem de pere și paste din grâu Tumminia la ulei de măsline și, clar, vinuri. Iar pentru cine vrea să guste bucătăria locală, o vizită la Majore, un restaurant de familie fondat în 1896, este obligatorie. Aici, specialitatea casei este gelatina di maiale (piftie de porc), un preparat perfecționat de patru generații.

„Chaza nu este doar un loc unde să stai, ci un mod de a locui teritoriul, de a deveni parte din el, chiar dacă doar pentru o clipă”, concluzionează Arianna.

Vittoria inima strugurelui Frappato

La 30 de minute de mers cu mașina spre sud se află Vittoria, locul de naștere al singurului vin sicilian cu statut DOCG, Cerasuolo di Vittoria. V-ați gândit vreodată cum un singur om poate reînvia un soi de struguri? Arianna a făcut exact asta cu Frappato. „Pentru mine, Frappato este mult mai mult decât un soi de struguri; a fost un tovarăș de călătorie”, mărturisește ea. „Aveam nevoie de eleganța sa, de povestea sa de spus, de frumusețea sa stratificată, de potențialul său oenologic: Frappato m-a luat de mână și m-a însoțit în timp ce construiam acest drum. În același timp, cred că avea nevoie de cineva care să-l culeagă cu dragoste și mândrie.”

Totul a început acum 18 ani cu un singur hectar în Fossa di Lupo, de-a lungul SP68, cel mai vechi drum al vinului înregistrat vreodată. Astăzi, domeniul ei se întinde pe 30 de hectare. În regiune, pionieratul este reprezentat și de Azienda Agricola COS, fondată în 1980 de unchiul Arianei, Giusto Occhipinti, și partenerii săi, unde vinurile sunt maturate în amfore de teracotă. Pentru cazare, sora Arianei, Fausta, conduce Baglio Occhipinti, un refugiu eco-luxury unde la check-in ești întâmpinat cu lapte de migdale proaspăt, nu cu vin. O alegere neașteptată, dar definitorie pentru acest loc.

Iar pentru fructe de mare, Ristorante Enogastronomico Sakalleo din Scoglitti este locul unde trebuie să ajungi. Un local mic, de 30 de locuri, fără meniu, unde se servește pește proaspăt până spui „stop”.

Ragusa Ibla orașul baroc cu două suflete

Ragusa este un oraș împărțit în două: modernul Ragusa Superiore sus și barocul Ibla jos. Reconstruit după cutremurul catastrofal din 1693, orașul de jos este o capodoperă a barocului sicilian, cu cel puțin 50 de biserici care împânzesc dealul, motiv pentru care a intrat în patrimoniul UNESCO în 2002. „A trăi într-un oraș baroc sicilian în 2025 este un dar în sine”, spune Ciccio Sultano, chef-ul din spatele restaurantului Duomo, cotat cu două stele Michelin. „Timpul, vremea, oamenii permit o calitate a vieții de neegalat în orașe precum Londra și Milano.”

La Duomo, Sultano a redesenat harta culinară a Siciliei prin conceptul său de „Cucina Educata” (bucătărie conștientă). „Este imposibil să reduci totul la o singură rețetă; aș prefera să vorbesc despre o cartografie gastronomică și vinicolă pe care am redesenat-o de-a lungul anilor, pornind de la Dominațiile Siciliene, care acoperă 3.000 de ani de istorie”, explică el. Cina aici este un spectacol. „Oricine se așează la masă începe o călătorie prin istorie și Sicilia.”

Pentru o experiență mai relaxată, I Banchi aplică aceeași filozofie într-un cadru casual. Gabriella Cicero, general manager al grupului, recomandă un preparat anume: „Unul dintre preparatele care surprinde farmecul acestor locuri sunt ravioli cu ricotta și sos de carne de sărbătoare – ravioli făcuți manual cu ricotta de la Masseria Ventosa, o umplutură care miroase a pajiștile din Hyblaean, și sosul de carne care odinioară înfrumuseța sărbătorile de familie.”

Modica și Scicli labirinturi de piatră și ciocolată

Modica este un oraș construit pe două văi, un labirint vertical unde scările devin străzi. Aici, arhitecții milanezi Marco Giunta și Viviana Haddad au deschis în 2001 Casa Talia, un hotel cu 12 apartamente. „Părea un oraș înghețat în timp; pentru noi, a fost dragoste la prima vedere”, își amintește Giunta.

Dar Modica este faimoasă mai ales pentru ciocolata sa, procesată la rece (sub 40 de grade Celsius) după o tehnică spaniolă din secolul al XVI-lea. Cristalele de zahăr nu se topesc complet, rezultând o textură granulată unică, ce i-a adus prima certificare PGI din Europa pentru ciocolată în 2018. Antica Dolceria Bonajuto este cel mai cunoscut magazin, dar localnicii preferă Sabadì.

În apropiere, Scicli, faimos pentru că a servit drept platou de filmare pentru serialul „Inspectorul Montalbano”, te întâmpină cu fațade de culoarea mierii și măști grotești menite să alunge răul. Pentru mâncăruri locale, Gabriella Cicero recomandă să căutați specialități precum impanata di seppie e patate (plăcintă cu sepie și cartofi), impanata di lampuga (doradă pane) sau cudduredde in musto (găluște în must de struguri).