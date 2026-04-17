Atleta olimpică și campioana mondială la heptatlon, Anna Hall, și Darius Slayton, jucător la New York Giants, și-au unit destinele pe 11 aprilie. Cei doi au avut o nuntă de poveste la Oheka Castle, o bijuterie istorică de pe Long Island. Povestea lor de dragoste, însă, a început cât se poate de modern, pe Instagram.

Cum a început totul

Totul a pornit de la un scroll pe Instagram. Darius a fost cel care a făcut primul pas, după ce a văzut-o pe Anna la televizor. „Am văzut-o alergând la TV și, când a apărut pe ecran, m-am gândit că e drăguță, așa că am urmărit-o pe Instagram,” recunoaște el. La început, Anna nu a dat prea mare importanță. „Nu m-am gândit la nimic,” spune ea. „Am presupus doar că este un gest de respect între sportivi.”

Au rămas cunoștințe pe rețelele de socializare, fără prea multă interacțiune, până în 2024. Atunci, Darius se afla în New Jersey pentru fizioterapie, în timp ce Anna concura la un meeting de atletism în New York. Într-o zi liberă, Darius a apărut pe neașteptate la competiție. I-a trimis un video cu una dintre săriturile ei și un mesaj scurt, „Bravo!”, înainte să o abordeze direct, să se prezinte și să o invite la cină. Chimia a fost instantanee.

Cererea în căsătorie pe pista de atletism

După puțin peste un an de relație, în noiembrie 2025, a venit și logodna. Și nu oriunde. „Am dus-o înapoi la același stadion din New York, unde ne-am cunoscut, și am cerut-o în căsătorie pe pistă,” își amintește Darius.

Anna a fost luată complet prin surprindere. „Mi-a spus că mergem la o întâlnire în oraș, ceea ce facem des,” povestește ea. „Așa că nu m-am gândit la nimic, până când mi-a spus că se îmbracă elegant. Atunci am devenit puțin suspicioasă, pentru că el nu se îmbracă niciodată elegant! Când mașina a oprit la Stadionul Icahn, în loc de un restaurant, atunci am știut sigur.”

Nunta a avut loc cinci luni mai târziu, în 2026. „Procesul de planificare a fost distractiv,” notează Darius. „Ca mire, am vrut doar să ajut la aducerea viselor Annei la viață, iar Oheka a oferit pânza perfectă pentru a transforma acel vis în realitate.” Chiar dacă a fost o perioadă agitată, cu Anna în plin sezon competițional, cei doi au fost ajutați de wedding planner-ul lor, Courtney Leeder (de la Courtney Elizabeth Events), și de mama Annei. „Programele noastre sunt atât de nebunești,” admite atleta.

Rochia perfectă și un look natural

V-ați fi gândit că alegerea rochiei a durat doar o săptămână? „La doar o săptămână după ce ne-am logodit, eram în L.A. pentru a sărbători Ziua Recunoștinței cu sora mea, familia ei și părinții mei,” își amintește Anna. A găsit rochia perfectă la a doua programare.

„Nu aveam nicio idee ce voiam și nu eram sigură dacă voiam să-mi expun brațele musculoase,” mărturisește ea. „La început, am fost atrasă de detalii foarte complicate din dantelă, perle cusute și ornamente – dar când am probat rochia mea, m-am simțit pur și simplu eu. Ca și cum purtam eu rochia, și nu invers.” Rochia, o creație Edena Haron, asortată cu pantofi Manolo Blahnik, i-a dat încredere. „M-am simțit încrezătoare în corpul meu. Încă avea broderii și structură frumoase, dar fără a fi prea deranjante.”

Pentru look-ul de frumusețe, Anna a vrut ceva cât mai natural. A insistat să poarte părul despletit. „În sport, care reprezintă 95% din viața mea, îl am mereu prins, așa că să-l port despletit a fost atât de distractiv și feminin,” explică ea. „La machiaj, am vrut să fiu cât mai naturală posibil. Am vrut ca pielea mea să arate tot ca piele și să arăt ca mine.” Iar Darius a optat pentru un look clasic, un smoking personalizat realizat de Johanna de la Alba Legacy.

O ceremonie plină de emoție

Ceremonia a fost un carusel de emoții. A început cu un imn interpretat de cântăreața de gospel preferată a lui Darius, Jekalyn Carr. „Oaspeții au fost invitați să se ridice și să cânte alături de ea și de noi,” își amintește mirele. „A fost un mod foarte puternic de a deschide ceremonia.”

Oficiantul, prietenul lor Andre Levrone, a implicat întreaga audiență. „El i-a implicat pe oaspeți întrebându-i dacă promit să ne vorbească de bine, să ne încurajeze și să ne consolideze căsnicia, la care mulțimea a răspuns: ‘Promitem!’” spune Anna. „A fost atât de special pentru Darius și pentru mine să auzim și să știm că fiecare persoană prezentă făcea parte din satul nostru în timp ce făceam pasul următor.”

După schimbul de jurăminte și inele, familiile lor au urcat pe altar pentru a se ruga împreună cu ei, în timp ce Jekalyn a cântat „The Blessing”.

„Acela a fost un moment plin de lacrimi și puternic alături de familiile noastre,” mărturisește Anna.

Darius recunoaște că a avut emoții. „În timpul ceremoniei, am simțit un pic de emoții. Dar, în același timp, să stai acolo sus cu persoana ta îți aduce o pace aproape eterică.” După ce au fost declarați soț și soție, Anna spune: „Am avut primul nostru sărut și am zâmbit tot drumul înapoi pe culoar.”

Detalii personale și un perete al iubirii

După ceremonie, mirii au avut un scurt moment de intimitate. „Am apucat să ne bucurăm de moment și să ne îmbrățișăm,” spune Anna. O masă a fost pregătită special pentru ei cu aperitive și băuturile lor preferate: un Shirley Temple și o limonadă cu căpșuni.

Pe bune, detaliile personale au făcut diferența la recepție. Unul dintre cele mai speciale elemente a fost „peretele iubirii”. Anna explică ideea: „Am adunat fotografiile de nuntă ale fiecărui invitat căsătorit și le-am înrămat pe un perete. Am încercat să găsesc cât mai multe pe rețelele de socializare, astfel încât să fie o surpriză! Cea mai bună parte a planificării nunții a fost găsirea unor astfel de mici modalități de a-i onora pe cei dragi.”

Pentru Darius, ziua a fost mai mult decât perfectă. „Privind înapoi acum, se simte cu adevărat ca un vis. Este greu de crezut că așa ceva a fost real, dar a fost, și se simte incredibil să știu că am fost parte a ceva atât de special în fața lui Dumnezeu și a familiei.”