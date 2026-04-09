Veste excelentă pentru fanii modei și ai cinematografiei! Vogue Book Club organizează o proiecție specială și exclusivistă a mult-așteptatului film „The Devil Wears Prada 2”. Evenimentul va avea loc luni, 27 aprilie, în New York, și se bucură de sprijinul unor nume mari precum Samsung și Tiffany & Co.

Un eveniment exclusivist în New York

Participanții nu vor avea parte doar de o simplă vizionare. Pachetul complet include proiecția filmului, urmată de o recepție și o discuție specială. Iar partea cea mai interesantă este că discuția va fi înregistrată pentru a fi inclusă în podcastul „The Run-Through”. o seară completă pentru orice pasionat de cultură și fashion.

Cum poți participa?

Dar cum ajungi acolo, mai exact? Notează-ți în calendar data de marți, 14 aprilie. Atunci se vor pune în vânzare biletele. Organizatorii se așteaptă ca acestea să se epuizeze rapid, având în vedere entuziasmul uriaș din jurul continuării poveștii. V-ați pus deja reminder în calendar?

Recomandari Noul sezon Euphoria aduce un salt de 5 ani și o poveste mult mai ambițioasă

Graba va fi esențială.

O continuare a tradiției

Și nu este prima oară când clubul de carte organizează așa ceva. Evenimentul din aprilie urmează proiecției inaugurale a Vogue Book Club, care a constat într-o vizionare în avanpremieră a filmului „Wuthering Heights”. Atunci, discuția de după film i-a avut ca invitați pe regizoarea Emerald Fennell și pe Chloe Malle (șefa de conținut editorial la Vogue US). E drept că standardul a fost setat destul de sus, iar așteptările pentru noul eveniment sunt pe măsură.

De la carte la marele ecran, din nou

Filmul are la bază, fireste, romanul-cheie al lui Lauren Weisberger din 2003, „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Fanii înrăiți ai Vogue Book Club au deja, cel mai probabil, un exemplar pe noptieră, pregătit pentru o lectură de grup înainte de marele eveniment.