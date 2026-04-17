Aeroportul Internațional Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) are un nou restaurant italian, Sambuca, un concept dezvoltat de operatorul Paradies Lagardère. Deschiderea marchează o investiție de 2,3 milioane de dolari și a dus la crearea a 75 de noi locuri de muncă, atât cu normă întreagă, cât și cu jumătate de normă.

Un parteneriat strategic pentru călători

Noua locație, situată în Concourse B, lângă Poarta B13, este rezultatul direct al colaborării dintre administrația aeroportului și partenerii săi comerciali. Candace McGraw, directorul executiv al CVG, a subliniat importanța acestei deschideri pentru experiența pasagerilor. „Suntem încântați să ne extindem parteneriatul cu Paradies Lagardère și să aducem o experiență culinară italiană autentică pasagerilor noștri”, a declarat McGraw. Iar acest nou concept, Sambuca, pare să fie exact ceea ce lipsea din oferta existentă. Până la urmă, cine nu și-ar dori o porție de paste delicioase înainte de un zbor lung?

Mai mult decât o simplă masă în aeroport

Reprezentanții Paradies Lagardère descriu restaurantul ca fiind „chintesența Italiei”. Gary Rozanc, președintele și CEO-ul companiei, a explicat viziunea din spatele brandului. „Am vrut să creăm un spațiu care să fie chintesența Italiei. De la ingredientele proaspete la designul interior, totul este gândit pentru a oferi o pauză relaxantă și memorabilă în agitația unui aeroport.”

Promisiunea e mare.

Meniul include pizza napoletană coaptă în cuptor cu lemne, paste proaspete preparate pe loc și o selecție de vinuri italiene. E drept că sună bine, mai ales pentru un restaurant de tranzit. dacă livrarea se va ridica la nivelul așteptărilor.

Cifrele din spatele proiectului

Dincolo de aromele italiene, deschiderea Sambuca are și un impact economic local deloc de neglijat. Investiția totală se ridică la 2,3 milioane de dolari, o sumă considerabilă pentru o singură locație de retail aeroportuar. Mai important, proiectul a generat 75 de noi joburi pentru comunitatea locală. Aceste cifre (confirmate de reprezentanții aeroportului) demonstrează un angajament serios pentru dezvoltarea regională. Și nu e de ici, de colo, mai ales în contextul actual.

Ce spun primii clienți?

Deși abia deschis, restaurantul a început deja să primească primii clienți. Reacțiile inițiale par pozitive, mulți călători fiind atrași de designul modern și de mirosul de pizza proaspăt scoasă din cuptor. „Am fost surprins să găsesc o pizza atât de bună într-un aeroport”, ne-a declarat un pasager aflat în tranzit spre Chicago. Atmosfera e relaxantă, un contrast binevenit față de forfota specifică terminalelor.

Restaurantul este deschis zilnic, de la prima cursă a dimineții până la ultimul zbor al serii, fiind pregătit să servească miile de pasageri care trec zilnic prin Concourse B.