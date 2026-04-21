Comediantul Jack Whitehall, în vârstă de 37 de ani, și modelul Roxy Horner, 34 de ani, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis, desfășurată la Euridge Manor din Wiltshire. Evenimentul, desprins parcă din povești, a avut de toate: de la două rochii de mireasă spectaculoase și un tort cu opt etaje, până la incidente vestimentare neprevăzute și momente pline de emoție.

O cerere în căsătorie neașteptată

Totul a pornit de la o cerere în căsătorie cu un martor surpriză: Elsie, fetița cuplului. Jack plănuise totul în detaliu. „Organizasem o excursie la Estelle Manor, doar noi doi, dar am încurcat-o cu bona și nu am avut pe nimeni”, povestește comediantul. Numai că planurile le-au fost date peste cap. „Am ajuns destul de târziu, așa că am spus că vreau doar să mă duc la culcare și să comand room service”, își amintește Roxy, râzând. Până la urmă, Jack a insistat și au ajuns la cină, cu Elsie adormită în cărucior. „Camera era plină de brazi de Crăciun, era atât de frumos”, a adăugat Roxy. Acolo, cu fetița lor pe punctul de a se trezi („I-am văzut piciorul cum a tresărit!”), Jack a pus marea întrebare.

Două rochii și un incident vestimentar

Roxy, o fană declarată a filmelor Disney, și-a dorit o nuntă ca în basme, la țară, în Anglia. A vorbit cu un singur organizator, Studio White Events (o firmă specializată în nunți de lux), care i-a înțeles imediat viziunea. Locația aleasă, Euridge Manor, a fost dragoste la prima vedere. „Mi-au arătat câteva locații, iar Euridge Manor din Wiltshire a fost una dintre ele – era pur și simplu perfect”, spune ea.

Dacă alegerea locației a fost simplă, la capitolul rochie lucrurile au stat puțin diferit. „Am făcut atât de multe ședințe foto pentru branduri de rochii de mireasă în viața mea, dar nu am acordat niciodată prea multă atenție la ce îmi plăcea”, explică Roxy. „Când m-am dus să probez rochii pentru propria nuntă, am ajuns să aleg una dintre primele pe care le-am probat. Mă rog, două…”. Mireasa s-a îndrăgostit de două creații Galia Lahav și a decis să le păstreze pe amândouă, una pentru ceremonie și cealaltă pentru petrecere.

Dar, stai puțin, că mirele a avut și el parte de o surpriză. Jack a început ziua într-un costum Tom Ford, dar a fost forțat să se schimbe în cel de rezervă, de la Dunhill. Motivul? „M-am aplecat să o iau pe Elsie în brațe și mi s-au rupt pantalonii, mi se vedea tot fundul afară”, a declarat el, cu umorul caracteristic.

Detalii cu încărcătură emoțională

Dincolo de ținute, detaliile personale au făcut diferența. Roxy a purtat bijuterii de la Rox Jewellery, dar și o piesă cu o valoare sentimentală imensă. „Am purtat și inelul de logodnă al bunicii mele, pe care mi l-a lăsat moștenire când a murit, ceea ce a fost atât de special”, a dezvăluit ea. V-ați gândit vreodată ce înseamnă cu adevărat ‘ceva împrumutat’ la o nuntă? Pentru Roxy, a fost un clopoțel prins de buchet, o tradiție de familie veche de sute de ani.

Fiica lor, Elsie, a fost una dintre cele trei domnișoare de onoare și a purtat o rochie albă, asortată cu a mamei sale. „A fost foarte dulce când a ajuns la capătul culoarului. Am auzit-o doar spunând: ‘Tati, tati!’”, a povestit mireasa.

Ceremonia dintre lacrimi și zâmbete

Emoțiile au atins cote maxime înainte de ceremonie. „Am avut mari emoții chiar înainte să ies. Dar tatăl meu a fost atât de calm, tot spunea: ‘Toți cei de aici sunt oameni pe care îi iubești, sunt aici cu tine’, și m-am calmat imediat”, mărturisește Roxy. „Apoi m-a bufnit râsul pentru că erau atât de multe scări și aveam rochia asta imensă pe mine, așa că a trebuit să tot dau din picioare ca să nu mă împiedic.”

Un moment de neuitat.

Iar la finalul culoarului, surpriza a fost completă: „Și apoi Jack plângea în hohote la capătul culoarului!”. Un cvartet de coarde a interpretat melodii Disney, la cererea mirelui. „Am vrut niște muzică Disney pentru că iubesc Disney. Au cântat ‘Frumoasa și Bestia’, ceea ce mi s-a părut puțin cam direct”, a glumit Jack.

Petrecere până la 2 dimineața

După ceremonie, a urmat o petrecere pe cinste. Cina, asigurată de Jimmy Garcia, a fost presărată cu discursuri emoționante, dar și amuzante. Fratele lui Jack, Barnaby, cavalerul de onoare, nu și-a iertat fratele. „M-a dat de gol, pentru că asta i-am făcut și eu lui”, a recunoscut mirele. Unul dintre punctele de atracție a fost tortul imens, o creație tradițională cu opt etaje de la Hall of Cakes. „A fost atât de greu de tăiat. A fost nevoie de amândoi. Dar a fost frumos”, a spus Jack.

E drept că primul dans, pe melodia „Rock With You” a lui Michael Jackson, nu a ieșit chiar cum și-au imaginat, pentru că au uitat să specifice că doresc o versiune lentă. „Pur și simplu ne-am avântat”, a spus mirele, în timp ce Roxy a completat râzând: „Mi-a spus ‘urmează-mi mișcarea’. Așa că am făcut-o”.

Și petrecerea a continuat în forță până la 1 noaptea oficial, deși cuplul a ajuns la culcare abia spre 2 dimineața, după un set al DJ-ului Martin2Smoove. Acum, proaspeții căsătoriți se îndreaptă spre Veneția pentru luna de miere, care include și o călătorie cu trenul Belmond Venice-Simplon-Orient-Express. „Sunt epuizat emoțional”, a concluzionat Jack, în timp ce soția sa a adăugat: „Sunt atât de fericită – dar și tristă că s-a terminat”.