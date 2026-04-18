O fostă directoare de la Adidas America Inc. a dat în judecată compania, acuzând gigantul sportiv de discriminare de gen și de represalii. Lindsay Gregg, care a condus divizia de marketing sportiv pentru baschet feminin, susține că a fost concediată la scurt timp după ce a semnalat nereguli grave privind tratamentul sportivelor.

Acuzații de discriminare și represalii

Procesul a fost intentat miercuri la Tribunalul Circuitului din comitatul Multnomah, Oregon. Actele depuse la instanță invocă încălcări ale legii din Oregon privind discriminarea de gen, dar și ale legislației care interzice represaliile împotriva avertizorilor de integritate. Deocamdată, Adidas nu a primit oficial înștiințarea. Conform procedurii legale din Oregon, compania are la dispoziție 30 de zile pentru a depune un răspuns în scris din momentul în care îi este înmânată citația.

Iar răspunsul companiei, cel puțin la nivel public, a fost extrem de sumar. O purtătoare de cuvânt de la Adidas a declarat: „Nu vom comenta pe marginea unui litigiu în curs de desfășurare.”

Resurse inegale și lipsă de sprijin

Lindsay Gregg a fost angajată în 2022 cu scopul de a dezvolta afacerea din domeniul baschetului, misiune ce includea semnarea și păstrarea contractelor cu sportive de top din ligile profesioniste și universitare. În plângerea sa, Gregg afirmă că a jucat un rol central în extinderea parteneriatelor cheie și în consolidarea prezenței Adidas în baschetul feminin. Numai că, susține ea, compania i-a refuzat resursele, personalul și sprijinul care erau acordate, în schimb, colegilor săi bărbați.

„Timp de ani de zile, am militat pentru sportive – pentru resurse echitabile și respect de bază,” a declarat Gregg. Aceasta a adăugat că „femeile sunt competitoare excepționale, ale căror abilități și profesionalism merită să fie întâmpinate cu respect, sprijin și investiții.”

Incidentul care a umplut paharul

Dar picătura care pare să fi umplut paharul este un incident din februarie 2026 (o dată menționată explicit în documentele procesului). Atunci, două jucătoare din WNBA sponsorizate de Adidas au fost puse într-o „situație nesigură și nepotrivită”, după ce unor persoane neautorizate li s-a permis accesul într-un spațiu privat destinat sportivelor. V-ați fi așteptat la măsuri imediate? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit.

Gregg susține că a raportat intern aceste probleme, atât conducerii superioare, cât și departamentului de resurse umane, semnalând atât discrepanțele de tratament, cât și incidentul grav din februarie. La doar câteva zile după ce a făcut acest raport, a fost concediată. Motivul oficial? O „decizie de afaceri”.

„A o concedia este ilegal”

Avocata lui Gregg, Maria Witt (de la firma de avocatură Albies & Stark LLC), a fost tranșantă. „Legea din Oregon protejează angajații care ridică probleme legate de discriminare și conduită ilegală,” a spus Witt. „Gregg a făcut exact ceea ce încurajează legea – a vorbit deschis despre inechitate și siguranță. A o concedia pentru acest lucru nu este doar greșit, ci este ilegal.”

Acest caz nu este singular în industrie. Chiar rivalul direct, Nike, se pregătește să meargă în instanță în această vară pentru a răspunde acuzațiilor dintr-un proces de discriminare sexuală care se desfășoară de șapte ani.