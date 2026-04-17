Ediția din 2026 a Met Gala se anunță a fi una memorabilă, cu o listă impresionantă de artiști și celebrități așteptate pe treptele iconice ale Metropolitan Museum of Art în prima zi de luni din mai. Dincolo de co-președinții deja faimoși, toate privirile sunt ațintite asupra unor posibile duo-uri mamă-fiică ce ar putea transforma covorul roșu într-o adevărată afacere de familie. Până la urmă, nu ar fi prima dată, perechi precum Kate Moss și fiica sa Lila sau Diana Ross și Tracee Ellis Ross au mai făcut furori în trecut.

Co-președinții și fiicele lor, în prim-plan

Beyoncé Knowles-Carter, confirmată drept co-președinte al evenimentului, va reveni la Met Gala după o absență de 10 ani. Iar speculațiile sunt în toi. Nu de puține ori artista a transformat evenimentele mondene într-o ocazie de familie, iar fiica sa cea mare, Blue Ivy, în vârstă de 14 ani, i-a fost alături pe covorul roșu. Ultima lor apariție comună a fost în decembrie 2024, la premiera filmului „Mufasa: The Lion King”.

Și Nicole Kidman, un alt co-președinte al galei din 2026, și-a introdus treptat fiicele adolescente în lumina reflectoarelor. Atât Sunday Rose, de 17 ani, cât și Faith Margaret, de 15 ani, au participat la celebrarea AFI Life Achievement a mamei lor în aprilie 2024. E drept că Sunday Rose pare candidata perfectă pentru o apariție la Met. Tânăra este deja un model consacrat, defilând pentru Dior și Miu Miu și participând alături de mama sa la prezentarea colecției Balenciaga toamnă 2024.

Comitetul de organizare intră în scenă

Zoë Kravitz, membră a comitetului de organizare, este o veterană a evenimentului, prima sa apariție datând din 2014. Deși nu este văzută des alături de mama sa, celebra Lisa Bonet, o apariție comună la Met Gala 2026 nu este exclusă. V-ați gândit vreodată cum ar arăta pe covorul roșu stilurile lor atât de diferite, dar complementare? Bonet cu energia sa boemă, iar Kravitz cu momentele sale high-fashion, adesea semnate Saint Laurent.

Numai ca lista nu se opreste aici. Teyana Taylor, si în comitetul de organizare, a impresionat în ultimele cinci ediții Met Gala. Dar prezența ei ar putea atinge un alt nivel dacă ar veni însoțită de fiica sa, Rue Rose Shumpert. La doar 5 ani, micuța a jucat deja rolul de asistent pentru mama ei la Actor Awards în martie, aranjându-i fusta rochiei Thom Browne. O astfel de apariție ar putea fi ocazia perfectă pentru o declarație de modă „mommy and me”.

Supermodelele, o apariție mult așteptată

Cindy Crawford și fiica sa, la fel de faimoasa Kaia Gerber, au participat amândouă la Met Gala, însă niciodată împreună. Kaia a fost prezentă la edițiile din 2021, 2022 și 2024, în timp ce Cindy a onorat evenimentul în 2016 și 2018.

O apariție comună a celor două pare iminentă.

Pe bune, o colaborare mamă-fiică pe covorul roșu din partea lor este unul dintre cele mai așteptate momente din lumea modei.

O triplă amenințare a modei

Din familia Rinna, doar Amelia Gray, în vârstă de 24 de ani, a participat până acum la Met Gala, la edițiile din 2025 și 2024. Dar ce-ar fi dacă li s-ar alătura mama sa, Lisa Rinna, și sora ei, Delilah Belle, de 27 de ani? O astfel de prezență ar reprezenta, fără îndoială, o triplă amenințare stilistică pe covorul roșu.

Gala Met 2026 va avea loc la Metropolitan Museum of Art pe 4 mai. Evenimentul marchează și deschiderea expoziției de primăvară a Costume Institute, intitulată „Costume Art”, care va putea fi vizitată în perioada 10 mai 2026 – 10 ianuarie 2027. Dress code-ul galei, „Fashion Is Art” (Moda este Artă), este un ecou direct al acestei expoziții.