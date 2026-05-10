Sâmbătă, pe 9 mai 2026, The Music Center din Los Angeles, California, a găzduit cea de-a cincea ediție anuală Gold Gala. Evenimentul a celebrat cultura și realizările comunității Asian Pacific, iar invitații au transformat covorul în nuanța șampaniei într-un spectacol vizual dominat de siluete dramatice, texturi metalice, detalii complexe și rochii couture fluide. Când farmecul de la Hollywood întâlnește moda de înaltă clasă, rezultatul este pur și simplu interesant pentru oricine iubește estetica și bunul gust.

Eleganță clasică și broderii prețioase

Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți la o rochie și să simți că spune o poveste întreagă? Mindy Kaling a purtat o rochie fără mâneci, până în pământ, acoperită cu o broderie ornamentată în nuanțe de turcoaz, smarald și argintiu. Această rochie bogat detaliată a prezentat modele geometrice și aplicații inspirate din mozaic care au strălucit sub lumina reflectoarelor. Gulerul înalt și elegant a adăugat o senzație sofisticată, extrem de rafinată. Mindy și-a coafat părul închis la culoare într-un updo șic, cu șuvițe moi care i-au încadrat fața, completând look-ul cu cercei candelabru cu diamante și un machiaj bronzat luminos.

Iar Priyanka Chopra a uimit publicul într-o rochie ivoire cu broderie sculptată și panouri transparente delicate pe fustă. Croiala fără bretele s-a mulat perfect pe silueta ei înainte de a se transforma într-o trenă dramatică. Un colier orbitor cu diamante și smaralde a adăugat exact acea notă de lux necesară. Priyanka a purtat părul închis și lucios în bucle voluminoase moi și a optat pentru un machiaj bronzat, oferind un look plin de farmec și totuși romantic.

Recomandari Chrissy Teigen a purtat pantofi de 1.095 de dolari la Oscarurile Științei

Volum, tul și contraste cromatice

Senzația olimpică la schi freestyle, Eileen Gu, a adus o estetică de balerină pe covorul roșu. A ales o rochie roz pudrat de vis, realizată din straturi nenumărate de tul spumos. Corsetul fără bretele s-a continuat cu o fustă asimetrică ce i-a lăsat la vedere pantofii cu toc ascuțit. Accesoriile au fost minime, lăsând silueta romantică să fie în centrul atenției, în timp ce buclele lejere și machiajul luminos au contribuit la efectul eteric al acestei ținute couture remarcabile.

Numai că actrița Chrissy Teigen a mers într-o direcție complet diferită, alegând un contrast puternic. Ea a întors toate privirile într-o rochie neagră fără bretele, cu o fustă exagerat de voluminoasă într-o nuanță de mentă pală. Corsetul mulat a contrastat superb cu silueta supradimensionată tip balon din partea de jos, creând un efect couture extrem de jucăuș.

Mic detaliu, mare diferență.

Recomandari Priyanka Chopra Jonas a purtat sandale Jimmy Choo la petrecerea Oscar 2026

Chrissy și-a coafat bobul elegant în onduleuri moi, a purtat un machiaj bronzat și luminos, și a ținut în mână un clutch strălucitor cu aplicații. Într-un articol recent semnat de Hellomagazine, se menționează că această rochie statement a fost una dintre cele mai avangardiste apariții ale serii și a stârnit cele mai multe discuții.

Estetica gotică și farmecul vechiului Hollywood

Dacă îți place să ieși din tipare, pe bune acum, ținuta purtată de cântăreața Halsey este exact sursa de curaj stilistic de care ai nevoie. Artista a oferit o doză de dramatism gotic într-o rochie transparentă în nuanțe nude, îmbogățită cu mărgele strălucitoare și paiete delicate. Decolteul adânc și îndrăzneț, alături de capa curgătoare din tul, au adăugat un aer teatral. Brațele ei tatuate și coafura împletită au dat un aer rebel întregului ansamblu. Halsey a purtat bijuterii suprapuse și un machiaj al ochilor de tip smoky eye, îmbinând fără efort eleganța vechiului Hollywood cu acea estetică alternativă pentru care a devenit cunoscută.

Să fim sincere, un ten luminos și un machiaj bronzat au fost vedetele absolute ale acestui eveniment, aproape fiecare invitată alegând acest stil radiant de beauty. Pentru un efect similar de piele atinsă de soare (un trend masiv pe TikTok în ultimele luni care a cucerit și piața de la noi), poți explora variantele de bronzere lichide sau iluminatoare de la Sephora România. Prețurile pentru produsele virale pornesc de la aproximativ 115 lei, iar rezultatul te ajută să obții exact acea strălucire sănătoasă pe care o vezi la vedetele din Los Angeles.

Recomandari Priyanka Chopra a purtat la Oscar un colier Bulgari cu safir de 14 carate

Și nu putem încheia fără să o menționăm pe Crystal Kung Minkoff. Fosta vedetă din Real Housewives of Beverly Hills a adus eleganța clasică la Gold Gala, alegând o rochie dramatică de culoarea prunei, decorată cu broderie florală aurie pe corset și umeri. Silueta sofisticată a inclus mâneci fluide tip capă și un decolteu asimetric șic, cu un decupaj subtil. Crystal a accesorizat rochia regală cu un clutch auriu strălucitor, un machiaj soft glam impecabil și bucle lejere, extrem de lucioase.