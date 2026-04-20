Chrissy Teigen a atras toate privirile la cea de-a 12-a ediție a ceremoniei Breakthrough Prize, unde a apărut încălțată cu o pereche de pantofi transparenți semnați Gianvito Rossi. Modelul costă nu mai puțin de 1.095 de dolari și se înscrie perfect în trendul actual de la Hollywood.

Pantofii de 1.095 de dolari

Aleși de Teigen, pantofii din silueta „Cher” au o parte superioară din PVC transparent, creând o iluzie de „aproape invizibil”. Aceștia sunt construiți pe un toc stiletto de 95 mm de culoare nude și au un vârf deschis, de tip peep-toe. Detaliul transparent se extinde și la bareta de tip slingback, care se închide cu o cataramă la gleznă. Până la urmă, e un model destul de versatil.

Fabricați în Italia, acești pantofi spectaculoși sunt disponibili și pe o nuanță de burgundiu pentru o abordare ceva mai subtilă a aspectului transparent. Iar brandul oferă și alte siluete clare, inclusiv modele de tip catâr sau cu tocuri groase și pătrate.

Recomandari Pantofii de 625 de dolari purtați de Ciara la gala FIT din New York

Un trend printre vedete

Dar Chrissy Teigen nu este singura vedetă care a adoptat acest look. Pantofii transparenți de la Gianvito Rossi au devenit un adevărat fenomen la Hollywood. Numai anul acesta, nume precum Anne Hathaway, Amal Clooney și Maura Higgins au susținut aspectul translucid al brandului, toate apărând în public cu modelul „Plexi metal-cap”.

V-ați fi gândit că un pantof care abia se vede poate face atâta vâlvă?

O rochie sculpturală

Pentru a completa încălțămintea, modelul a purtat o rochie bej, o creație a designerului vietnamez Cong Tri (un favorit al celebrităților precum Rihanna și Beyoncé Carter-Knowles). Realizată din organza cu aplicații în dungi, piesa fără bretele a impresionat printr-un drapaj sculptural pe corset, care se strângea la șolduri într-un nod. Fusta plisată se termina cu un tiv cu franjuri, adăugând mișcare și dramatism ținutei. E drept că rochia era o piesă de rezistență în sine. Chrissy a renunțat la colier, accesorizând totul doar cu o pereche de cercei masivi cu diamante.

Recomandari Meghan Markle a purtat pantofi de 850 de dolari la vizita din Melbourne

Gala „Oscarurilor Științei”

Și evenimentul a fost pe măsură. Ceremonia Breakthrough Prize este o gală anuală plină de vedete, supranumită „Oscarurile Științei”, care onorează realizările celor mai importanți oameni de știință din lume. Alături de Teigen s-a aflat soțul ei, John Legend, care a purtat un costum negru elegant și un papion asortat.

Gala, desfășurată la Barker Hangar din Santa Monica, a reunit o mulțime de celebrități, printre care Gigi Hadid, Anne Hathaway, Naomi Watts și Zoe Saldaña. Anul acesta, ceremonia a anunțat premii în valoare totală de 18,75 milioane de dolari, acordate cercetătorilor din domeniul științelor vieții, fizicii și matematicii.