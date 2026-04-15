Ciara a fost gazda galei anuale a Fashion Institute of Technology (FIT), un eveniment de top desfășurat marți la Catedrala St. John the Divine din New York. Artista a atras toate privirile cu o ținută spectaculoasă, în centrul căreia s-au aflat o pereche de pantofi argintii al căror preț se ridică la 625 de dolari. Evenimentul l-a onorat pe Richard Dickson, președintele și CEO-ul Gap Inc.

Pantofii, piesa de rezistență

Alegerea ei a fost una îndrăzneață. Ciara a încălțat o pereche de pantofi mula metalizați, argintii, de la brandul parizian Maison Ernest, un model care a completat perfect ținuta.

Vorbim despre modelul Lux, realizat din piele argintie cu efect de oglindă și un vârf ascuțit, alungit. Designul fără călcâi, care lasă spatele piciorului la vedere, adaugă o notă feminină și senzuală. Și stai puțin, că detaliile nu se opresc aici. Decupajul adânc creează o siluetă de tip d’Orsay, lăsând părțile laterale ale piciorului complet expuse, ceea ce alungește vizual piciorul. Un detaliu interesant a fost talpa interioară din piele neagră, cu o margine roșie vizibilă la fiecare pas.

Ciara a optat pentru versiunea cu tocul mai înalt, de 100 mm. Modelul Lux costă 625 de dolari și este produs de Maison Ernest, o casă de lux cu o istorie ce începe încă din 1904 (un detaliu pentru cunoscători). Varianta cu toc de 85mm este disponibilă în auriu și argintiu, în timp ce versiunea de 100mm este listată în varianta de satin negru.

O rochie custom semnată Zac Posen

Dar pantofii nu au fost singurii care au ieșit în evidență. Artista a purtat o rochie-cămașă maxi, de culoare albă, o creație custom Gap Studio, special concepută pentru acest eveniment de celebrul designer Zac Posen.

Designul includea un guler clasic, un decolteu adânc și o curea care se înfășura în jurul taliei, formând o fundă în zona mediană. Un șliț înalt, decorat cu nasturi, completa look-ul modern și elegant.

Peste 650 de invitați de top

Evenimentul a fost organizat pentru a onora cariera și leadershipul lui Richard Dickson, președintele și CEO-ul Gap Inc.

Cifrele vorbesc de la sine.

Peste 650 de invitați au participat la celebrare. Și ce invitați! V-ați fi așteptat să-i vedeți la aceeași masă pe Calvin Klein, Karlie Kloss, Iman, Steven Kolb și LaQuan Smith? Lista a continuat cu nume grele din industrie, precum Bibhu Mohapatra, Ken Downing, Raul Lopez, Ronny Kobo, Brandice Daniel, Abbey Doneger, Aerin Lauder, Fern Mallis și Deirdre Quinn. Alături de Ciara au fost prezenți și soțul ei, Russell Wilson, dar și Zac Posen, designerul rochiei sale.