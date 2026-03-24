Gala anuală a Fashion Scholarship Fund (FSF) a adunat la The Glasshouse din West Chelsea nume grele din industrie, printre care Ciara, Russell Wilson și Travis Scott. Evenimentul a celebrat creativitatea a 160 de studenți talentați din întreaga țară, considerați viitorul modei.

Un viitor promițător pentru modă

Gazda serii a fost stilista și editoarea de modă Gabriella Karefa-Johnson, o fostă bursieră FSF, momentul fiind unul plin de semnificație. În deschidere, Farai Simoyi, șefa Bursei Virgil Abloh Post-Modern, a subliniat impactul real al programului, menționând că 90% dintre absolvenții fondului continuă să lucreze în domeniu. „Ceea ce munca noastră continuă să arate este că atunci când deschizi uși și spui «vă vedem», acei studenți nu doar intră în industrie; ei rămân, conduc și încep să o schimbe”, a declarat Simoyi.

Cifrele vorbesc de la sine.

Mesaje puternice de la Law Roach și cuplul Wilson

Actorul Jeremy Pope l-a introdus pe scenă pe bunul său prieten, Law Roach, primul laureat al serii. Cunoscut drept „arhitectul de imagine” din spatele unor vedete ca Zendaya sau Ariana Grande, Roach și-a început discursul cu un gest amuzant, aruncându-și părul pe spate, spre deliciul publicului. Iar starea de spirit a devenit rapid una reflexivă, adresându-se direct studenților: „Chiar cred că moda mi-a dat viață. Sunt cine sunt pentru că am crezut pur și simplu că pot fi, și vă provoc și pe voi, băieți, să aveți aceeași credință.”

Laureații Ciara și Russell Wilson au sosit alături de copiii lor, Sienna și Future, purtând ținute coordonate, de la Willy Chavarria. O alegere potrivită pentru o seară despre moștenire și noua generație. „Moda este o formă de exprimare atât de puternică”, a spus Ciara, subliniind cum platformele digitale au deschis noi uși pentru vocile emergente.

După o introducere făcută de Willa Bennett (redactor-șef la Cosmopolitan și Seventeen), Ciara i-a încurajat pe studenți să nu se teamă de provocări, notând că eșecurile sunt adesea „doar semnele tale de frumusețe în devenire”. Soțul ei, starul NFL Russell Wilson, a completat ideea: „Cred că totul începe prin a le arăta oamenilor că limbajul tău contează și ceea ce îți spui ție și ceea ce le spui altora contează.”

Travis Scott, apariția neașteptată a serii

Pe scenă au mai urcat designerul Tommy Hilfiger, care l-a prezentat pe Stefan Larsson, CEO al PVH Corp., și Colm Dillane de la KidSuper, care i-a adus în prim-plan pe cei patru finaliști: Justin Le, Madison-Jade Bishop, Rylee Funfsinn și Kuan Jackson. Fiecare și-a prezentat viziunea și inspirația.

Și tocmai când publicul credea că a văzut totul, cine apare pe scenă? Travis Scott. Rapperul, care supervizează programul de burse The Cactus Jack Design Ethos, a avut un mesaj direct pentru tinerii aspiranți. „Continuați să împingeți limitele. Expuneți-vă mereu. Chiar dacă nu aveți încredere în ideile voastre, mergeți pe instinct și veți găsi soluția.”

Marele premiu de 25.000 de dolari ajunge la Kuan Jackson

Amanda Smith, președinta consiliului de administrație al FSF (și CEO al Fairchild Media Group), și designerul Raul Lopez de la Luar au avut onoarea de a dezvălui câștigătorul. Marele premiu în valoare de 25.000 de dolari, menit să-i susțină cariera, i-a revenit lui Kuan Jackson.

Seara s-a încheiat cu discursul său inspirațional, dedicat colegilor săi. „Aceasta nu este doar victoria mea. Este victoria noastră, a tuturor. Adevăratul succes necesită timp și răbdare. Trebuie să te ancorezi, să fii în armonie cu spiritul tău și să fii în armonie cu mintea ta. Vreau ca voi toți să înțelegeți că nu puteți pierde, pentru că fiecare pierdere este o lecție învățată. Împreună câștigăm.”