Travis Scott a zburat la New York pentru a participa la gala Fashion Scholarship Fund (FSF), un eveniment pe care l-a susținut în ultimii trei ani, dar la care nu a putut ajunge până acum din cauza turneelor. Rapperul nu a venit cu mâna goală, sponsorizând trei studente prin programul său, fiecare primind câte 10.000 de dolari pentru a-și urma visul în industria modei.

Un discurs direct pentru tineri

Prezent la gală, artistul a avut un mesaj direct pentru tinerii creativi din sală. „Continuați să împingeți limitele. Puneți-vă mereu în valoare. Chiar dacă nu aveți încredere în ideile voastre, mergeți pe instinct și veți găsi soluția. Vă mulțumesc că v-ați conectat cu ceea ce facem, că credeți în ceea ce facem. Abia aștept să văd ce veți face în viitor, ce veți crea… Toată lumea, continuați să treceți la nivelul următor și haideți să ducem creativitatea în lume și înapoi.”

Programul Cactus Jack Design Ethos 101

Parteneriatul dintre fundația lui Scott, Cactus Jack, și FSF a început în 2024, dar a fost extins anul trecut prin lansarea programului Cactus Jack Design Ethos 101. Acesta oferă trei burse de câte 10.000 de dolari, alături de mentorat. Inițiativa este un program online cu o programă creată de echipa Cactus Jack și partenerii săi. Mai mult, două dintre studentele selectate vor participa la o experiență imersivă la Cact.us Design Center din Houston.

Bursierele Cactus Jack din acest an sunt Cameron Elyse Blount de la North Carolina AT&T State University, Caira Coleman de la Spelman College din Atlanta și Jasmine Cox de la Savannah College of Art and Design.

De ce a renunțat la facultate

Stai puțin, dar cum rămâne cu educația formală? Scott a vorbit deschis despre importanța ei, chiar dacă el însuși a renunțat la studii. „Cred că educația este o fundație reală pentru a găsi inspirație, ceea ce înseamnă creativitate,” a spus el. „Parcurgerea curbei de învățare a lucrurilor ajută cu adevărat la conturarea a ceea ce încerci să faci cel mai bine. A avea acea cunoaștere este atât de important, îi menține pe oameni inspirați și motivați.”

Iar despre perioada petrecută la Universitatea din Texas, artistul își amintește că „cel mai bun lucru pe care l-am obținut de acolo a fost doar să văd mulți oameni diferiți, cum se mișcă și ce fac în viața de zi cu zi.” Dar, a recunoscut el, viața de student nu a fost pentru el și a plecat în al doilea an pentru a se concentra pe cariera muzicală. „Nu a funcționat pentru mine pentru că aveam nevoie să fiu înconjurat de mai mulți creativi,” a explicat el.

Idei care schimbă regulile jocului

A doua zi după gală, Scott și cele trei bursiere au vizitat sediul Nike din New York, unde studentele și-au prezentat proiectele. V-ați fi gândit la o colaborare între Def Jam și Kith unde poți debloca muzică exclusivă cumpărând haine? Asta a fost ideea lui Caira Coleman. Jasmine Cox a prezentat o colaborare între Thom Browne și Sharpie, în timp ce Cameron Blount a propus un parteneriat între Telfar și colegiul ei, alături de alte HBCU-uri (colegii și universități istoric pentru persoanele de culoare).

Ideea i s-a părut „Cool”.

„Poate fi o idee îndrăzneață, dar este interesant să vezi cum funcționează creierul lor,” a spus Scott. „Copiii au dat peste cap marketingul și iau lucrurile în propriile mâini, nu mai au nevoie de companiile ultra-mari de campanii pentru a rula programul. Cred că asta înseamnă orientare spre viitor, punând totul în mâinile unor oameni care văd lumea puțin diferit.”

Sfaturi pentru absolvenți și planuri de viitor

Întrebat ce sfat le-a dat bursierelor, Scott a fost tranșant: „Trebuie să o duci la capăt. Mulți oameni îți spun să nu renunți. Dar noua formă de a renunța este să renunți la idei, să treci la alta fără a o duce pe prima la bun sfârșit. Cineva s-ar putea gândi: această idee mă poate duce unde vreau mai repede, în loc să ducă ideea principală la capăt. Odată ce începi să faci asta, devine complicat.”

Pe bune, muzica și designul chiar sunt același lucru pentru el. „Dragostea și pasiunea mea au venit din proiectarea de tricouri grafice, din crearea propriului meu merch, din desene care să reflecte unde mă aflu muzical sau în cariera mea.” Cât despre numele Cactus Jack, acesta vine de la o poreclă dată de mama sa. „Numele meu real este Jacques. Mama îmi spune Baby Jack pentru că pe tatăl meu îl cheamă Big Jack.”

După întâlnirea cu Scott, studentele erau și mai motivate. „Suntem gata pentru lume. Am piciorul pe accelerație. Urmează să absolvim și a fost un an uimitor, plin de inspirație. Cu siguranță mi-a schimbat viața,” a declarat Jasmine Cox. Caira Coleman a completat: „Munca poate fi atât de descurajantă, mai ales ca tânără de culoare care încearcă să pătrundă în America corporatistă. Dar asta îmi dă încrederea să reușesc cu adevărat.” Peter Arnold, directorul executiv al FSF, a confirmat că participarea lui Scott este „cu adevărat semnificativă. Are un interes deosebit pentru industrie și suntem recunoscători pentru sprijinul său.”