Actrița Jamie Chung a fost surprinsă într-o ipostază romantică pe plajă, alături de soțul ei, Bryan Greenberg. Imaginea, publicată chiar de Bryan cu ocazia zilei de naștere a actriței, o arată pe aceasta într-un costum de baie din două piese, albastru cu alb, asortat cu o fustă mulată și ochelari de soare negri.

O urare specială și reacția fanilor

Bryan a însoțit fotografia cu o urare scurtă și plină de afecțiune: „La mulți ani, iubito!! @jamiejchung (lansare oficială)”. Nu este prima dată când actorul marchează online aniversarea soției sale. Anul trecut, acesta scria cu dragoste: „La mulți ani, iubirea mea. Meriți totul”.

Iar fanii au reacționat imediat. Comentariile au curs lanț: „La mulți ani, frumoaso!!”, a scris un urmăritor. Un altul a adăugat: „La mulți ani celui mai frumos suflet, @jamiejchung!! Te iubesc!”. Un alt comentariu a continuat pe aceeași linie: „Se vede că vă distrați de minune! Bucurați-vă!”

Nuntă de Halloween și o relație solidă

Cei doi formează un cuplu încă din 2012. Bryan a cerut-o în căsătorie un an mai târziu, în timpul sărbătorilor de iarnă, iar în 2015 s-au căsătorit. E drept că nu vezi în fiecare zi o astfel de ceremonie, a lor desfășurându-se pe parcursul a trei zile și culminând cu o petrecere de Halloween, unde invitații au purtat costume.

„A fost atât de distractiv să o planificăm și toată lumea spune că trece atât de repede, ceea ce este absolut adevărat”, a povestit Jamie pentru Us. La rândul său, Bryan a adăugat că nunta a fost „una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, cu siguranță”.

Provocările maternității și viața cu gemeni

În 2021, cuplul a întâmpinat venirea pe lume a doi fii gemeni, cu ajutorul unei mame surogat, după ani de încercări de a concepe natural. Dar cum e viața de mamă de gemeni? Jamie a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate.

Ea a recunoscut cu sinceritate pentru E! News: „Abia găsești timp pentru tine și nu apuci să faci nimic. Ești norocoasă dacă prinzi un duș. Când ești privată de somn, ești puțin irascibilă și ai mici certuri cu partenerul. Pur și simplu nu mai ai răbdare. Trebuie să te forțezi să nu reacționezi așa cum simți de fapt”.

O realitate dură, dar sinceră.

„Mi-e dor de perioada când erau bebeluși”

Și, în ciuda provocărilor, actrița mărturisește că îi este dor de perioada de început. „Am avut parte de un timp de calitate iesit din comun cu copiii. Când sunt mici, îți spui: «Abia aștept să crească». Și apoi, când au 10 luni, zici: «Stai puțin, ești atât de mare!»”.

Jamie a adăugat: „Mi-e dor de perioada când erau bebeluși. Este atât de adevărat când oamenii spun: «Cresc atât de repede»”. Din fericire, Jamie îl are alături pe Bryan (partenerul ei de nădejde în toate) pentru a o ajuta în toate etapele parentale. Ea a vorbit cu multă admirație despre soțul ei în rol de tată: „Îi place la nebunie. A fost făcut pentru asta. Mă ruga de ani de zile să întemeiem o familie și a fost foarte frumos să-l văd în acest nou rol”.