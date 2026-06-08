Weekendul dedicat Formulei 1 de la Monaco a adus o parada de moda complet neasteptata chiar pe marginea circuitului. Printesa Charlene a furat pur și simplu spectacolul la bratul Printului Albert al II-lea, purtand o rochie alba lungă, fara maneci, cu un decolteu în V și o croiala petrecuta absolut impecabila.

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Dincolo de stralucirea evidenta a evenimentului și de preturile fabuloase ale hainelor, aparitiile ei recente ne arata o femeie care navigheaza constant intre presiunea uriașă a etichetei regale și dorinta de a rămâne autentica. Imagineaza-ti cum este sa fii analizata pentru fiecare pliu al rochiei și fiecare inclinare a capului, în timp ce incerci sa iti pastrezi propriul stil. Aici nu e vorba doar despre moda de lux, ci despre modul în care hainele devin o armura în față criticilor publice.

O lectie de stil relaxat chiar pe circuit

La 48 de ani, sotia Printului Albert ne preda o lectie de eleganta fara efort, o directie pe care noi, femeile, o cautam din ce în ce mai des. Modelul ales de ea, marcat în talie de o curea subtire maro, avea o linie simpla și fluida. Gandeste-te la o tinuta care te face sa te simti confortabil, dar care arata de milioane fara sa para ca te-ai straduit prea mult. Tinuta a fost echilibrata perfect cu o pereche de ochelari de soare supradimensionati, o bratara și un colier fin.

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Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Dupa cum a relatat Elle intr-un material recent dedicat evenimentului, Charlene a mizat pe o silueta asemanatoare și cu două zile inainte, la antrenamente, doar ca atunci a ales o nuanta intensa de rosu. Pe acelasi circuit au defilat și surorile Kim și Khloé Kardashian, alaturi de Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas. Dar, eleganta relaxata și nestudiata a printesei a castigat detasat cursa stilului de weekend.

Presiunea perfectiunii și un gest controversat

Și totusi, viata la palat nu este doar despre rochii vaporoase și curse de masini. Recent, Charlene s-a aflat în centrul unei controverse aprinse pe internet dupa prima vizita oficiala a cuplului princiar în Spania, la Palatul Zarzuela. Acolo, ea a facut o reverenta atat în față Regelui Felipe, cat și a Reginei Letizia.

Unii s-au grabit sa arunce cu pietre imediat. Internetul nu iarta pe nimeni reguli nescrise.

„Eroarea de protocol a Printesei Charlene: desi poarta titlul de Printesa, ea este sotia unui sef de stat și nu ar trebui sa faca reverenta în față regilor.” – Utilizator anonim, platforma X

Ca situația e ceva mai nuantata de atat. Sustinatorii ei au sarit rapid în apărare, explicand ca rangul monarhilor spanioli este de fapt superior celui purtat de familia din Monaco.

„Nu este acelasi lucru sa fii Alteta Serenissima și sa fii Majestate. Este un rang superior.” – Comentator online

Autenticitatea bate orice regula stricta

Până la urma, chiar Charlene recunoaste ca eticheta o copleseste uneori. Intr-o lume obsedata de aparente și protocoale prafuite, sinceritatea ei este o gura de aer proaspat pentru oricine s-a simtit vreodata depasit de asteptarile celorlalti.

„Ma adresez gresit membrilor familiilor regale, fac reverente persoanelor carora nu ar trebui sa le fac sau uit complet sa fac reverenta.” – Printesa Charlene de Monaco, Interviu din 2019

Intre timp, Casa Princiara ne-a oferit o privire rara asupra vietii ei reale, dincolo de titluri, publicand o fotografie de Ziua Mamei cu gemenii Gabriella și Jacques, care au implinit deja 11 ani. O imagine simpla, în care ea poarta un pulover crem obisnuit, tinandu-și copiii în brate.

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Un sfat de la noi? Nu lasa asteptarile rigide ale altora sa iti dicteze alegerile zilnice, fie ca vorbim de hainele pe care le porti sau de modul în care interactionezi cu cei din jur. Urmatoarea aparitie publica a cuplului princiar este programata pentru luna viitoare, iar ochii criticilor vor fi din nou atintiti asupra fiecarui detaliu vestimentar.