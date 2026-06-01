Rihanna tocmai a redefinit conceptul de ținută relaxată pentru weekend. Artista a fost surprinsă pe străzile din New York purtând exact acele haine pe care le alegem și noi când dăm o fugă până la supermarket după cafea.

Și știi de ce contează asta pentru noi? Pentru că ne demonstrează că nu ai nevoie de un efort supraomenesc ca să arăți bine într-o duminică dimineața. Secretul stă în felul în care combini piesele de bază absolut normale cu un singur accesoriu care atrage toată atenția.

Până acum, eram obișnuite să o vedem în ipostaze complet diferite. Într-un material publicat recent de Vogue ni se amintește că vorbim, la urma urmei, despre o femeie care iese din restaurante cu paharul de vin în mână și are programări private la buticul Dior la ora unu noaptea. Iar acum ne servește o lecție de stil super accesibilă.

Tensiunea vestimentară face diferența

Gândește-te la uniforma ta clasică pentru zilele fără inspirație. Rihanna a ales un hanorac alb pufos, o pereche de blugi și adidași. Peste acest hanorac a adăugat un trenci kaki deschis, ridicând gulerul pentru un aer ușor preppy.

Dar magia abia acum începe. Pentru a scoate ținuta din anonimat, a mizat pe accesorii cu personalitate. A purtat o șapcă de baseball Miu Miu și o pereche de încălțări sport Jacquemus Nike.

Numai că elementul surpriză a fost un colier masiv din aur așezat chiar la baza gâtului. cine s-ar fi gândit să pună bijuterii opulente peste un hanorac sport complet banal?

Cum adaptezi stilul în viața ta

Un sfat de la noi pentru weekendul viitor: alege cele mai comode haine pe care le ai, dar nu uita să adaugi un element contrastant. Chiar și cea mai simplă ținută pentru comisioane merită un strop de strălucire.

Data viitoare când ieși în grabă pe ușă, pune-ți colierul preferat peste hanorac și observă cum se schimbă complet atitudinea ta pentru restul zilei.