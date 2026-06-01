Când vine vorba de machiaj și păr, știi și tu că o mică schimbare poate face minuni pentru starea ta de spirit. Iar Megan Thee Stallion tocmai ne-a demonstrat asta la Miami Swim Week, unde și-a lansat a doua linie de costume de baie Hot Girl Summer.

Pentru a sărbători succesul prezentării, artista a apărut cu o coafură verde neon absolut electrizantă, care a eclipsat aproape totul în jur.

Sinceră să fiu, după luni întregi de nuanțe cuminți, o astfel de explozie de culoare este exact inspirația de care avem nevoie. Vara aceasta ne provoacă să ieșim din zona de confort, renunțând la clasicul șaten sau blond în favoarea unor accente vibrante care atrag toate privirile la petrecerile de pe plajă.

În ultima perioadă ne obișnuisem să o vedem purtând nuanțe mai temperate. A optat constant pentru păr negru, roșu ginger și blond, dar nuanțele aprinse au făcut mereu parte din repertoriul ei de frumusețe.

Un look cu influențe Y2K

Cum arată mai exact coafura care a furat spectacolul pe podiumurile din Miami? Părul a fost cărat pe o parte și prins într-un twist elegant, lăsând o șuviță liberă care să cadă peste un ochi, ușor ondulată la capăt.

Într-un material publicat recent de Allure se subliniază că această nuanță poate fi numită verde slime, verde iluminator, verde lime sau verde fluorescent, și ai avea dreptate indiferent de adjectivul ales. Pe lângă intensitatea extremă a culorii, look-ul are un aer cool, futurist, inspirat din anii 2000, sau poate o influență anime, având în vedere pasiunea binecunoscută a lui Megan pentru acest gen.

Cum adaptezi tendința în viața reală

Dar cum aducem noi asta în viața de zi cu zi? Dacă nu ești tocmai pregătită să îți vopsești părul verde neon (și te înțeleg perfect, mentenanța e o provocare), poți integra tendința la o scară mult mai mică și mai purtabilă.

Adaugă o linie de tuș turcoaz aprins la machiajul ochilor, exact cum a făcut actrița Florence Pugh recent.

Nu uita de sclipiciul de corp pentru acea strălucire estivală pe umeri și decolteu.

Experimentează cu accesorii de păr în nuanțe de roz aprins sau portocaliu solar.

Vara anului 2026 se anunță a fi una incendiară din punct de vedere al tendințelor. Ce alte vedete vor renunța la nuanțele naturale în favoarea culorilor neon până la finalul sezonului. Până atunci, încearcă și tu o pată de culoare weekendul acesta, frumusețea începe cu tine!