Te-ai întrebat vreodată cum arată viața reală după cel mai așteptat eveniment de modă al anului? După prima zi de luni din luna mai, când extravaganța atinge cote maxime, unii aleg să continue petrecerea, în timp ce alții preferă lucrurile simple. Ca femei moderne, mereu prinse între responsabilități și dorința de a arăta impecabil, uneori uităm că și cele mai mari vedete au nevoie de o pauză. Fix asta ne demonstrează cele mai recente imagini surprinse imediat după marea noapte a modei.

Glamour pe covorul roșu și relaxare la hotel

Pentru unii dintre participanții la Met Gala 2026, precum Odessa A’zion sau Hudson Williams, petrecerea a continuat până în zorii zilei. Alții au preferat retrageri elegante și discrete. Au plecat devreme de la petrecerea GQ de la Café Zaffri sau de la evenimentul Monsieur ’do organizat de Bazz Luhrmann. Și-au făcut rapid bagajele la faimosul hotel The Mark și s-au îndreptat spre coasta de vest sau spre următoarele lor platouri de filmare.

Numai că actorul din „Heated Rivalry”, Connor Storrie, a ales un cu totul alt ritm de recuperare.

Recomandari Surpriza uriasa la Met Gala 2026. Cum a aparut Kim Kardashian la 45 de ani

A luat lucrurile mult mai încet.

În loc de o noapte albă plină de șampanie și dans până dimineața, el a optat pentru o simplă expediție după gustări, înainte de a se întoarce la hotel pentru a se relaxa în liniște. Această decizie ne arată o latură mult mai umană și mai accesibilă a celebrităților pe care le admirăm pe ecrane.

O întoarcere spectaculoasă în anii 90

Aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru pasionatele de stil care caută inspirație de zi cu zi. Într-un reportaj publicat recent, Vogue a relatat că ținuta aleasă de actor pentru această scurtă ieșire pare desprinsă direct din anii 90. Plin de zâmbete, Connor a ieșit pe stradă într-un tricou alb clasic, o pereche de blugi albaștri cu croială dreaptă și mocasini negri încrețiți.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Cum a aparut Nicole Kidman cu 224 de diamante la Met Gala

Pe bune, cât de cool și purtabilă este această combinație pe care o poți adopta și tu în weekendurile tale relaxate?

A accesorizat totul extrem de simplu, cu o geantă neagră purtată tip crossbody. Iar colecția lui de genți a crescut atât de repede încât rivalizează acum cu faimoasele it-bags ale lui Jacob Elordi, incluzând piese de la Saint Laurent până la Sandro. Această întoarcere la minimalism ne amintește că nu ai nevoie de piese complicate pentru a arăta impecabil.

Dar stai puțin să vezi ce altceva mai avea la el. Alte accesorii la purtător au fost o caserolă cu fructe și o sticlă de apă minerală Saratoga. De ce a ales exact aceste lucruri? Pentru că hidratarea și vitamina C sunt absolut esențiale pentru a calma acea mahmureală de după Met Gala. O lecție de self-care pură pe care o putem aplica oricând avem nevoie de un mic reset.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Cum a aparut artistul de 32 de ani

Contrastul uriaș față de seara de gală

Ediția din 2026 a marcat prima apariție la cea mai mare noapte a modei atât pentru Connor Storrie, cât și pentru colegul său, Hudson Williams. (Printre alți debutanți s-au numărat Chase Infiniti, Bhavitha Mandava și Sombr, nume tinere care vor mai apărea pe radarul nostru în viitorul apropiat).

Pentru marele eveniment, Storrie a îmbrăcat un look personalizat Saint Laurent, fiind proaspăt numit ambasador al casei de modă. Ținuta a constat într-un top Lavallière extra-lung, realizat din muselină de mătase cu buline, purtat curajos cu pantaloni cu talie înaltă. O curea elegantă din piele, cizme romane și un ceas din aur Omega au completat perfect imaginea, alături de bijuterii semnate Tiffany & Co.

A fost un contrast destul de puternic față de costumul Balenciaga de un albastru pudrat, extrem de teatral, ales de partenerul său de ecran, Williams. Și totuși, pe covorul roșu, Storrie și-a găsit deja un ritm vestimentar absolut seducător, demn de orice idol contemporan care definește cultura pop. A experimentat cu vibrații inspirate de Carolyn Bessette-Kennedy în costumul său complet alb din colecția Calvin Klein și a purtat cămăși diafane, transparente, grație noului său rol pentru Saint Laurent.

Formula de stil care nu dă greș niciodată

Dincolo de luminile reflectoarelor și de presiunea de a fi mereu perfect, lucrurile stau puțin diferit. În lumea de zi cu zi, discretă și relaxată, actorul respectă o formulă de ținută destul de clasică la care ne putem raporta cu ușurință. Blugi cu croi drept, mocasini și o geantă elegantă. Recent, el a avut o apariție episodică la Saturday Night Live și a purtat o ținută completă din denim, provenită din recenta colaborare dintre Victoria Beckham și Gap.

Până la urmă, stilul autentic înseamnă să te simți bine în pielea ta, să fii tu însăți, indiferent dacă porți mătase fină sau un tricou din bumbac spălat de nenumărate ori. Să recunoaștem, o doză de minimalism din anii 90 nu strică nimănui în garderobă. Cine altcineva, dacă nu Connor Storrie, ar putea arăta atât de bine după o noapte de petrecere alături de cele mai mari staruri ale planetei?