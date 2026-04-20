Grupul KnitWell a livrat sute de piese vestimentare pentru filmările la „The Devil Wears Prada 2”, continuarea celebrului film care a marcat o generație. Filmul, care îi readuce pe ecrane pe Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, va avea premiera mondială luni seară la Lincoln Center.

Un adevărat dressing pentru Miranda Priestly

Iar pregătirile au fost pe măsură. Vara trecută, în timpul filmărilor, birourile producției din Astoria, New York (denumite sugestiv „Cerulean”), au primit sute de articole de la brandurile din portofoliul KnitWell. Practic, echipa de costumieri a avut la dispoziție o adevărată garderobă-resursă, gata să fie folosită în orice moment, fie pentru stilizarea personajelor din fundal, fie pentru nevoile punctuale de pe platou.

Ce branduri vom vedea pe ecran?

Ei bine, lista e destul de lungă și acoperă cam tot ce ai nevoie într-o redacție de modă. De la costume office la bijuterii statement, fiecare brand a contribuit cu piese specifice, transformând platoul de filmare într-un veritabil showroom.

Talbots a livrat costume office elegante și colorate.

a livrat costume office elegante și colorate. Lane Bryant a trimis piese office-to-weekend, special create pentru siluete cu forme.

a trimis piese office-to-weekend, special create pentru siluete cu forme. Ann Taylor a contribuit cu rochiile sale office și de ocazie, deja un clasic.

a contribuit cu rochiile sale office și de ocazie, deja un clasic. Soma a asigurat lenjeria intimă elegantă și confortabilă.

a asigurat lenjeria intimă elegantă și confortabilă. Loft a venit cu rochii și piese esențiale din denim.

a venit cu rochii și piese esențiale din denim. White House Black Market a oferit piese office cu croieli impecabile.

a oferit piese office cu croieli impecabile. Chico’s a fost responsabil cu bijuteriile statement, îndrăznețe.

a fost responsabil cu bijuteriile statement, îndrăznețe. Haven Well Within a completat garderoba cu piese loungewear lejere.

O diversitate impresionantă.

De la mărimea 2 la 20

Dar dincolo de nume, un detaliu important este diversitatea mărimilor. Hainele trimise au acoperit o plajă largă, de la 2 petite la 20, asigurându-se astfel că orice tip de siluetă este reprezentat în garderoba filmului. A fost acoperit, orice tip de nevoie vestimentară.

Premiera și vânătoarea de ținute

Acum, fanii așteaptă cu sufletul la gură să vadă rezultatul. V-ați întrebat unde puteți urmări evenimentul? Premiera de pe covorul roșu va fi transmisă în direct pe Disney+ și Hulu, la ora 5:30 ET.

Filmul, a cărui acțiune se petrece la 20 de ani după original, va ajunge în cinematografe pe 1 mai. Până la urmă, marea distracție pentru fanii brandurilor va fi să identifice piesele pe holurile redacției „Runway” sau chiar pe umerașele din biroul iconicei Miranda Priestly.