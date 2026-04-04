Sezonul premiilor s-a încheiat, dar vedetele continuă să strălucească în aparițiile publice. Luna aprilie 2026 a adus deja câteva ținute memorabile, de la rochii de seară îndrăznețe la paltoane statement, demonstrând că stilul nu ia niciodată pauză. Hai să vedem cine a intrat pe lista celor mai bine îmbrăcate celebrități ale lunii.

Zendaya, o lecție de stil tematic

Zendaya a oferit o adevărată lecție de stil, jucându-se cu vechea tradiție de nuntă „ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat și ceva albastru”. Actrița a ales o rochie de un albastru-închis intens, care a atras toate privirile. Piesa vestimentară a avut un corset transparent și un detaliu ingenios din șnururi împletite, care i-au pus în valoare silueta incredibilă.

Și, ca totul să fie complet, look-ul a fost accesorizat cu un fard de pleoape vibrant, în aceeași nuanță de albastru, și bijuterii strălucitoare de la Tiffany & Co.

Recomandari Zendaya a uimit cu un look albastru de sirenă la premiera filmului The Drama

Eleganță clasică pe covorul roșu

La premiera filmului The Drama, Heidi Klum a arătat super șic într-o rochie albă, lungă până în pământ. Designul a combinat eleganța cu croiala clasică, având un corset în stil sacou și un design cu un singur umăr acoperit. Machiajul smokey eyes și bijuteriile spectaculoase au adăugat un plus de farmec ținutei.

În schimb, Halsey a demonstrat că o rochie neagră simplă nu se demodează niciodată. Ea a optat pentru o rochie midi elegantă, cu o margine fină din dantelă, la premiera din Los Angeles a filmului Our Hero, Balthazar. Look-ul ei a fost completat de pantofi cu toc ascuțit și un ruj roșu aprins, conferindu-i o alură clasică, de inspirație vintage.

Meryl Streep transformă strada în podium

Ne-a plăcut să o vedem pe Meryl Streep intrând din nou în pielea personajului Miranda Priestley. E drept că alegerile ei vestimentare recente sunt tot mai jucăușe, cum ar fi acest palton statement cu imprimeu de leopard.

Recomandari Zendaya reinventează look-ul de mireasă cu fardul albastru, trendul primăverii

Dar cum a reușit să îl facă să arate atât de bine? V-ați gândit vreodată la asta?

Meryl a lăsat paltonul să fie piesa centrală a ținutei. L-a asortat cu o pereche de pantaloni negri cu croială dreaptă, pantofi cu toc slingback și ochelari de soare supradimensionați, folosind străzile din New York pe post de podium personal.

Un stil impecabil, pe bune.