Regina Mathilde a Belgiei, în vârstă de 53 de ani, a fost o apariție spectaculoasă pe 24 martie, la banchetul de stat din Oslo. Alături de soțul ei, Regele Philippe, aceasta a participat la evenimentul găzduit de Regele Harald și Regina Sonja ai Norvegiei, atrăgând toate privirile cu o ținută demnă de o regină.

O apariție de aur în Armani Privé

Pentru evenimentul de gală, regina a optat pentru o rochie magnifică semnată Armani Privé. Creația vestimentară, într-o nuanță de auriu bogat, a impresionat prin detalii rafinate. Rochia avea un decolteu festonat și o bucată de material transparent care acoperea pieptul, continuându-se cu mâneci lungi din dantelă. Corsajul era împodobit cu mici strasuri aurii, iar fusta lungă era compusă dintr-un jupon de mătase acoperit de un strat diafan cu trenă.

Bijuterii cu o istorie de 100 de ani

Iar ținuta a fost completată de bijuterii cu o valoare istorică inestimabilă. Pe cap, Regina Mathilde a purtat Tiara celor Nouă Provincii, o piesă ce datează din 1926. Aceasta a fost creată de bijutierul Van Bever pentru Prințesa Astrid a Suediei, cu ocazia nunții sale cu viitorul Rege Leopold al III-lea al Belgiei.

Tiara are un stil unic, deoarece secțiunea superioară este detașabilă de bentiță, ceea ce o face una dintre cele mai versatile piese din colecția regală. Pe lângă tiară, regina a purtat Cerceii Diamond Fringe, o piesă vintage considerată a fi de la mijlocul secolului al XX-lea.

Ce spune stilistul

Alegerea vestimentară a fost analizată și de Leanne Jones, stilistă formată la London College of Style. „Armani Privé este oferta haute couture a casei, creând piese excepționale precum această rochie sclipitoare, completată cu detalii complicate din dantelă și o siluetă frumoasă.”

Aceasta a adăugat că alegerea culorii a fost una inspirată. „Culorile metalice integrale pot fi dificil de purtat, dar Regina Mathilde a ales o nuanță bogată de auriu care scoate în evidență căldura tenului ei, cu un decolteu tăiat expert pentru a încadra decolteul.”

Dar ce legătură are tiara cu Norvegia, țara-gazdă? Ei bine, lucrurile sunt mai complexe decât par la prima vedere. „Rezervată exclusiv Reginei Mathilde, Tiara celor Nouă Provincii poartă, si, o aluzie subtilă la Norvegia, deoarece a fost inițial dăruită Prințesei Astrid a Suediei de către poporul belgian, iar ea era sora Prințesei Moștenitoare Märtha a Norvegiei. Accesoriile din aceste cercuri nu sunt doar decorative; sunt pline de istorie”, explică Jones.

Dior din cap până-n picioare

Numai că, înainte de spectacolul auriu de la banchet, regina a avut o altă apariție memorabilă mai devreme în cursul zilei. La sosirea pe aeroportul din Oslo, Mathilde a purtat o ținută completă Dior, într-o nuanță puternică de roz.

Look-ul a fost centrat în jurul unei rochii-pardesiu cu un cordon în talie, purtată peste o rochie cu guler înalt în aceeași culoare. Pe bune, un look monocrom perfect executat. Pantofii, modelul ‘D-Moi’ de la Dior, aveau vârful ascuțit și toc stiletto, asortându-se perfect cu geanta de tip casetă.

Pălăria în formă de farfurie a fost, si, o creație personalizată Dior. În materie de bijuterii, regina a ales un ceas Rolex (un model ‘Datejust’ din argint și aur cu cadran cu diamante), evaluat la puțin peste 5.000 de lire sterline, și Cerceii cu Diamante și Perle ai Reginei Fabiola, care au aparținut mătușii Regelui Philippe.