În mai 2022, Kate Middleton a participat la o petrecere în grădina Palatului Buckingham purtând o culoare pe care o evită adesea – coral. Prințesa de Wales, acum în vârstă de 44 de ani, a ales o rochie Emilia Wickstead care a atras toate privirile, cu o siluetă A-line, talie marcată și un top încrucișat ce se mișca elegant în vânt.

O alegere cromatică îndrăzneață

Apariția rămâne una dintre favoritele lui Susie Hasler, expertă în culori și stilistă personală premiată (care conduce Styled By Susie). Ea explică de ce nuanța a funcționat atât de bine, deși este una neobișnuită pentru prințesă. „Culoarea coral se situează la o extremă mai caldă și mai vibrantă a ceea ce funcționează pentru coloritul lui Kate, iar această nuanță anume a avut o profunzime reală”, spune stilista.

Și detaliile au contat enorm. „O pălărie sculpturală Jane Taylor, cerceii ei Kiki McDonough cu pandantiv și un clutch vintage cu mărgele de la Josef au completat imaginea. Deține aceeași formă de rochie-pardesiu Emilia Wickstead în trei variante de culori diferite – este argumentul suprem pentru a-ți găsi silueta și a te ține de ea.”

Aceeași rochie, trei culori diferite

Până la urmă, de ce să schimbi o formulă care funcționează? Kate Middleton demonstrează acest principiu perfect. Pe lângă varianta coral, prințesa mai deține aceeași rochie-pardesiu în verde sticlă, pe care a purtat-o în 2012 la parada anuală de Sfântul Patrick a Gărzilor Irlandeze.

Dar asta nu e tot. A treia versiune este una albastru pudră, o alegere vestimentară pe care a făcut-o în timpul vizitei sale în Luxemburg din 2017 și, din nou, la slujba de Paște de la Castelul Windsor în 2022.

O dovadă clară de stil.

Alte ținute memorabile de la Garden Party

Chiar dacă ținuta coral din 2022 a fost specială, nu este singura care a rămas în memoria publicului. V-ați gândit vreodată câte look-uri iconice a avut la aceste evenimente? În același an, 2022, Kate a participat la o altă petrecere la palat într-o ținută verde mentă, o rochie midi creată de croitoreasa sa privată. Rochia avea un guler înalt, cu volane, și a fost asortată cu pantofi în aceeași nuanță pastelată.

Un an mai târziu, în mai 2023, la petrecerea de după încoronarea Regelui Charles, prințesa a purtat o rochie midi din tul cu buline de la Elie Saab. A completat look-ul cu pantofi stiletto argintii și o pălărie impresionantă, împodobită cu o floare, semnată Philip Treacy.

În 2019, Kate a arătat, pe bune, ca o păpușă Barbie regală. A impresionat într-o ținută roz, o rochie-pardesiu Alexander McQueen cu două rânduri de nasturi și o fustă plisată, care s-a potrivit perfect cu pantofii din piele întoarsă și pălăria Juliette Botterill. Iar în 2014, prințesa a ales o rochie din dantelă de la Alexander McQueen, o piesă neobișnuit de mulată pentru stilul ei de la aceste petreceri, cu un decolteu barcă, accesorizată cu pantofi nude și o pălărie Jane Taylor.