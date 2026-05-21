Știi momentul acela când te pregătești pentru un eveniment important și simți că emoțiile preiau complet controlul? Ei bine, Léa Seydoux are o rețetă destul de simplă și umană pentru asta la Festivalul de Film de la Cannes din 2026, unde participă cu nu mai puțin de două filme în competiție.

Miza aici nu este doar despre ce rochii de designer ajung pe covorul roșu anul acesta. Este despre felul în care o femeie alege să folosească moda ca pe un instrument de exprimare, refuzând să devină un simplu manechin pentru branduri. Gândește-te la câte ori ai cumpărat o piesă vestimentară doar pentru că era în tendințe, deși nu te reprezenta deloc, și la cum te-ai simțit purtând-o.

Revanșa pe covorul roșu

Actrița franceză nu este deloc străină de agitația de pe Croazetă. Totuși, prezența ei dublă de la această ediție vine ca o revanșă personală după o dezamăgire majoră trăită în trecut. Într-un interviu publicat recent de Vogue, Seydoux a povestit despre ghinionul care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor la momentul ei de glorie maximă.

„A fost un an în care am avut patru filme în competiție, dar am făcut COVID. Patru filme! Nu mi se va întâmpla vreodată din nou.” – Léa Seydoux, actriță

Iar pentru a face față presiunii actuale și așteptărilor imense, soluția ei nu implică meditații complicate sau ritualuri intangibile. Este o abordare pe care multe dintre noi o înțelegem perfect.

„Îmi place să beau un pahar de șampanie înainte de a păși pe covorul roșu, pentru că mă binedispune să beau un pahar de șampanie. Chiar ajută, de fapt, secretul pentru covorul roșu este să fii pur și simplu cât mai relaxată posibil.” – Léa Seydoux, actriță

Hainele trebuie să te servească pe tine

Cele două filme ale sale de anul acesta cer abordări complet diferite. „Gentle Monster” este o dramă despre o familie distrusă de pedofilie, în timp ce „The Unknown” explorează o fantezie psihologică de schimb de corpuri. Pentru a trasa o linie clară între ele, actrița a lucrat îndeaproape cu stilista Alexandra Imgruth și casa Louis Vuitton, inspirându-se din eleganța atemporală a vechiului Hollywood, gen Grace Kelly.

Pentru primul film a ales o rochie bleumarin pe umeri și o bluză albă din mătase cu fustă mini din vinil negru, mizând pe feminitate și un aer șic. Pentru al doilea, a trecut brusc la costume de inspirație masculină, inclusiv un taior alb cu fustă din vinil. Dar dincolo de aceste piese superbe, filosofia ei de stil este cea care contează cu adevărat.

„Ceea ce încerc să fac atunci când mă îmbrac este să nu dispar în spatele hainelor. Nu-mi place când e prea multă modă, nu sunt un model, sunt o actriță. Îmi place să stăpânesc hainele într-un fel. Nu vreau ca hainele să mă stăpânească pe mine.” – Léa Seydoux, actriță

Moda ca declarație de prietenie

Și totuși, moda nu trebuie să fie mereu atât de serioasă. Léa și prietena ei, Adèle Exarchopoulos, alături de care a câștigat Palme d’Or în urmă cu 13 ani pentru „Blue Is the Warmest Color”, au transformat hainele într-un joc simpatic. După ce Adèle a apărut la aeroportul din Nisa cu un tricou imprimat cu „Léa Forever”, Seydoux i-a întors favoarea purtând o șapcă și un tricou grafic cu numele colegei sale.

A fost un gest de susținere reciprocă într-o industrie extrem de competitivă, mai ales că și Exarchopoulos are un film în competiție la această ediție. Până la urmă, lecția de stil de la Cannes nu stă în eticheta de pe rochie, ci în atitudinea cu care o porți și în oamenii cu care împarți bucuria momentului. Dacă și alte vedete vor adopta această abordare mai umană la viitoarele premiere de pe Croazetă. Pentru tine, data viitoare când ai un eveniment care te stresează, amintește-ți regula ei de aur. Relaxează-te, alege o ținută care te face să te simți puternică și nu uita că tu ești cea care dă viață hainelor.