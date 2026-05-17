Actorul Adam Driver și soția sa, Joanne Tucker, au făcut senzație pe covorul roșu la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Cei doi au venit pe Riviera Franceză pentru premiera noului său film, „Paper Tiger”, o peliculă regizată de James Gray, unde starul joacă alături de Miles Teller și Scarlett Johansson.

Recomandari Imaginea rara cu fiica lui Meghan Markle. Ce detaliu a surprins pe toata lumea

Sincer, te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele cupluri celebre să își țină viața de familie complet protejată de ochii lumii? Într-o eră în care toată lumea expune totul online, decizia lor de a trăi discret și de a se sprijini reciproc fără tam-tam este exact gura de aer proaspăt de care aveam nevoie.

Povestea din spatele zâmbetelor de pe covorul roșu

Iar legătura lor nu a început sub lumina blițurilor de la Hollywood, ci pe băncile școlii. Așa cum aflăm dintr-un reportaj publicat recent de Theblast, cei doi s-au cunoscut pe vremea când studiau la prestigioasa școală Juilliard și au fondat împreună organizația non-profit Arts în the Armed Forces în 2006. Actorul din „Star Wars” a petrecut peste doi ani în Marina Americană înainte de a fi lăsat la vatră din motive medicale, din cauza unei accidentări pe motocicletă.

Adaptarea la viața civilă și la mediul academic nu a fost deloc simplă pentru el.

„Am făcut trei oameni să plângă în primul meu semestru. Eram obișnuit cu un mod foarte agresiv de a vorbi cu oamenii. Eu consideram că avem o discuție, dar se pare că ceilalți nu vedeau lucrurile așa!” – Adam Driver, Actor

Ea a fost cea care l-a ajutat să se integreze în agitația din New York. Actorul a povestit amuzat că ea l-a învățat ce este brânza Gouda și că nu ar trebui să vorbească cu gura plină sau să scuipe pe trotuar. Profesorul lor de la Juilliard, Richard Feldman, care a și oficiat nunta cuplului în 2013, a descris-o pe Joanne perfect: ea nu acceptă nicio prostie.

Recomandari Motivul real pentru care femeile rămân în relații toxice. Confesiunea care a surprins pe toată lumea

Viața de părinți și presiunea timpului

Și pentru că viața bate filmul, cei doi au reușit să țină secretă nașterea primului lor copil, un băiețel apărut în 2016, timp de patru ani. Familia lor s-a mărit în aprilie 2023, când a venit pe lume o fetiță. Trecerea de la un copil la doi aduce mereu provocări, iar nopțile nedormite l-au făcut pe actor să privească altfel lucrurile.

„Dar îmi amintesc de data asta că trebuie să mă bucur mai mult de ea. Prima dată, a trecut prea repede și eram atât de nerăbdător ca el să se dezvolte, ca să poată comunica și să-mi spună ce nu e în regulă. Și acum sunt mai răbdător cu ea. Încerc să mă bucur mai mult de asta.” – Adam Driver, Actor

Iar Joanne nu este doar o prezență elegantă pe covorul roșu. Deși mai puțin cunoscută publicului larg, ea este actriță, apărând în producții precum „Girls” și „The Report”, unde a împărțit ecranul chiar cu soțul ei.

Recomandari Ce se intampla cu visul lui Kim Kardashian. Decizia care a surprins pe toata lumea

Pasiunea care o ține ancorată

Pe lângă actorie, Joanne este o alergătoare pasionată. A participat la Maratonul TCS New York City în 2019 pentru a susține organizația lor caritabilă.

„Este modul meu preferat de a explora și de a mă orienta într-un loc nou și sunt pasionată de asta pentru că îți cere ca tot sinele tău fizic să participe. O poți face oriunde, fără niciun cost, și îți oferă timp și spațiu dedicat pentru a gândi și a reflecta.” – Joanne Tucker, Actriță

Următorul pas pentru actor ar putea fi o nouă nominalizare la Oscar pentru rolul din pelicula în care doi frați ajung încurcați cu mafia rusă. Până aflăm decizia criticilor de film, privim spre acest cuplu ca la un exemplu perfect de echilibru între o carieră solicitantă și o viață de familie trăită în tihnă.