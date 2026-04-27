Un nou record mondial a fost stabilit la Londra, în West India Quay. Un tiramisu lung de 266,9 metri (echivalentul a 875 de picioare) a fost creat de o echipă de la lanțul de restaurante italiene Salvi’s, sub îndrumarea celebrului chef Aldo Zilli, depășind vechiul record de 200 de metri deținut de Italia.

Rețeta unui desert de Cartea Recordurilor

V-ați întrebat vreodată ce presupune un desert de record mondial? Ei bine, hai să vedem ingredientele, pentru că sunt, pe bune, amețitoare. Pentru a realiza acest colos dulce, bucătarii au folosit nu mai puțin de 400 de kilograme de mascarpone și o cantitate egală de pișcoturi savoiardi. Și asta nu e tot.

Lista continuă cu 48.000 de ouă, 300 de litri de cafea și 120 de kilograme de zahăr. o desfășurare de forțe culinare rar întâlnită, menită să impresioneze nu doar prin lungime, ci și prin gustul autentic italian.

Peste 100 de oameni și multă pasiune

Realizarea unui astfel de proiect nu a fost deloc simplă. A fost nevoie de o echipă de peste 100 de persoane, formată din bucătari și voluntari, pentru a asambla desertul gigantic. Întregul eveniment a avut loc în cadrul festivalului Welcome Italia, o celebrare a culturii și gastronomiei peninsulare.

Un adjudecător de la Guinness World Records a fost prezent pentru a măsura și a confirma oficial noul record.

Aldo Zilli „Iubesc acest desert iconic”

Chef Aldo Zilli, liderul echipei, nu și-a ascuns entuziasmul. „Sunt atât de încântat că am făcut parte din acest eveniment de doborâre a recordului. Iubesc tiramisu. Este cel mai iconic desert italian”, a declarat el.

Iar pasiunea lui pentru bucătăria italiană a fost evidentă în fiecare cuvânt. Zilli a adăugat: „Acesta este un mod grozav de a arăta lumii despre ce este vorba în mâncarea italiană – ingrediente simple, delicioase și multă pasiune”.

Ce s-a întâmplat cu desertul?

Poate cea mai bună parte a acestui record este că nu a fost doar pentru spectacol. După ce a fost omologat, imensul tiramisu a fost împărțit și servit gratuit celor peste 3.000 de persoane prezente la eveniment.