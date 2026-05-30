Actrița Jamie Lee Curtis trece prin momente extrem de grele. Vedeta în vârstă de 67 de ani a anunțat sâmbătă decesul surorii sale mai mari, Kelly Curtis, care s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.

O legătură dincolo de celebritate

Să fim sincere, puține relații pe lumea asta sunt la fel de profunde, intense și uneori complicate ca legătura dintre două surori. Când pierzi persoană cu care ai împărțit copilăria, secretele și o viață întreagă, cuvintele par mereu insuficiente. Povestea lor ne amintește tuturor cât de mult contează să ne prețuim familia atunci când o avem alături.

Iar contextul lor nu a fost unul tocmai obișnuit. Kelly era fiica cea mare a regretatelor legende de la Hollywood, Tony Curtis și Janet Leigh, fiind urmată îndeaproape de Jamie. O familie aflată mereu în lumina reflectoarelor, dar care, dincolo de ecrane, trăia bucuriile și dramele oricărui om normal.

Așa cum a relatat Independent weekendul acesta, tributul a fost însoțit de o fotografie alb-negru și de cuvinte care pur și simplu îți merg la suflet.

„Un aloha călduros surorii mele mai mari, Kelly Lee Curtis. A murit în această dimineață. În casa ei. În natură. În pace.” – Jamie Lee Curtis, Actriță

Amintiri cu prăjituri și Pokémon Go

Ce te face să zâmbești printre lacrimi este felul în care Jamie a ales să o descrie. Nu ca pe o vedetă intangibilă, ci ca pe sora ei reală, cu toate micile ei pasiuni și ciudățenii.

Știi momentul ăla când îți amintești un detaliu banal despre cineva drag și te bușește plânsul? Fix asta transmite și Jamie în continuarea mesajului ei.

„A fost prima mea prietenă și confidenta mea pe viață. Era de o frumusețe uluitoare și o actriță talentată. Juca un joc grozav de inimi, colecționa țestoase, își iubea familia, natura, muzica, cumpărăturile second-hand, călătoriile, Facebook și Pokémon Go.” – Jamie Lee Curtis, Actriță

Ba chiar a povestit despre prăjiturile ei cu migdale de la Crăciun, datorită cărora primise porecla „Mătușa Cookie”. Familia extinsă a lui Tony Curtis a fost una numeroasă, el având alte două fiice din a doua căsătorie și doi fii din a treia. Unul dintre ei, Nicholas, a decedat tragic în 1994, la doar 23 de ani.

Până în acest moment, cauza exactă a morții lui Kelly nu a fost făcută publică. Rămâne doar ecoul mesajului de adio, semnat cu o binecuvântare maghiară pe care Kelly o folosea mereu la finalul mesajelor. „Isten Veled pentru sora mea a soarelui și a lunii, Tai a mea. Ne vedem mai încolo”, a încheiat actrița, o frază care te face să vrei să pui mâna pe telefon chiar acum ca să-ți suni frații.